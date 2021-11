Kirchdorf

Die evangelisch-freikirchliche Hoffnungsgemeinde Barsinghausen unterstützt seit 21 Jahren ein Waisenhaus mit 52 Kindern in Odessa (Ukraine) und hält engen Kontakt zu dieser Einrichtung in der Trägerschaft der dortigen Baptistengemeinde Blagodatj. Pastor Igor Bandura, Mitbegründer des Waisenhauses und Vizepräsident der Baptisten in der Ukraine, hat jetzt mit seiner Ehefrau Anna die Hoffnungsgemeinde besucht und dabei über ein neues Projekt in Odessa berichtet.

Zu Beginn der Pandemie wurden die Kinder des dreistöckigen Waisenhausgebäudes auf drei einzelne Häuser verteilt, um das Risiko eines Virusinfektion zu reduzieren. Mittlerweile mietete sich eine Privatschule in die leer stehenden Räume ein – und seit dem Sommer dürfen die Waisenhauskinder für einen geringen Geldbetrag den Unterricht in der Privatschule besuchen.

Schulbildung ein wichtiges Fundament

Wie Pastor Igor Bandura berichtete, gehen die Waisenkinder seither mit großer Freude zur Schule. „Für die Jungen und Mädchen des Waisenhauses, die in der Ukraine aus schlimmsten Familienverhältnissen stammen, ist eine solide Schulausbildung das wichtigste Fundament, um in Zukunft ein sicheres und eigenständiges Leben führen zu können“, erläutert Wiebke Flock, Sprecherin der Hoffnungsgemeinde.

In seiner Predigt mit dem Titel „Grateful heart“, die Pastor Bandura in der Hoffnungsgemeinde hielt, sprach er von der Freude und Dankbarkeit, dass die Kinder nun an diesem guten Unterricht teilnehmen können. Das Pastorenteam aus der Hoffnungsgemeinde mit Dorothee Marks und Roland Bunde sowie die Besucher des Gottesdienstes zeigten sich ebenfalls erfreut über die neue Zusammenarbeit des Waisenhauses und der Privatschule zugunsten der elternlosen Jungen und Mädchen.

Von Frank Hermann