Auf auf dem Gelände der Deistertanne in Bantorf, Luttringhäuser Weg 50, können Interessierte noch bis inklusive 22. Dezember immer sonnabends und sonntags jeweils von 10 bis 16 Uhr Bäume schlagen. Es gibt noch ein weiteres Angebot in Barsinghausen, um sich seinen Weihnachtsbaum selbst zu schlagen und mit nach Hause zu nehmen: Das Tannenland ist vorwiegend in Neustadt und Wunstorf, aber auch im Ortsteil Hohenbostel vertreten. Die Plantage befindet sich an der Nenndorfer Straße, aus Barsinghausen kommend auf der linken Seite. Bis zum 23. Dezember können Interessierte dort täglich von 9 bis 16 Uhr selbst sägen oder hacken. In Hohenbostel besteht diese Möglichkeit 2019 aber zum letzten Mal.