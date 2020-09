Barsinghausen

Die Volkshochschule Calenberger Land ( VHS) startet am Montag, 14. September, in das neue Semester – aber es wird kein Halbjahr sein wie jedes andere. In der Vorbereitung, sagt VHS-Geschäftsführer Kersten Prasuhn, habe sich die Bildungseinrichtung mit vielen Fragen beschäftigen müssen. Dabei ging es im Kern darum, wie die VHS ihr Programm unter Corona-Bedingungen umsetzen kann. Denn neben Onlineangeboten soll es auch überwiegend Präsenzunterricht geben.

„Lernen hat mit der Umgebung zu tun. Wer Angst vor dem Virus hat, kann sich nicht aufs Lernen konzentrieren“, sagt Prasuhn. Daher habe die VHS genau geprüft, welche Räumlichkeiten zur Verfügung stünden und welche Teilnehmerzahl für die diversen Räume angemessen sei. „Wir können jetzt ein Vollprogramm anbieten, was nicht selbstverständlich ist. Die VHS in Hannover macht das nicht.“

Räume können nicht ausgelastet werden

In betriebswirtschaftlicher Hinsicht stellt die Planung mit geringeren Teilnehmerzahlen die VHS vor Herausforderungen. Als Beispiel nennt Prasuhn einen Kurs, der mit sieben Teilnehmern stattfinden kann, jedoch eigentlich bis 15 Personen vertragen würde. „Normalerweise würden wir Werbung machen, damit noch mehr Teilnehmer hinzustoßen. Dazu fehlen uns aber die Räume.“ Die VHS ist deshalb auf der Suche nach Kooperationspartnern. Die Grundschule in Bantorf könne genauso eine Ausweichmöglichkeit sein wie das Burgberghof-Museum in Springe, sagt Prasuhn. „Wir müssen das aber abwägen. Denn für zwei Personen mehr werden wir keine Teilnehmer verärgern, die einen Kurs auch deswegen buchen, weil er in der Nähe ihres Wohnorts stattfindet.“

Zum Einzugsgebiet der VHS Calenberger Land gehören die Kommunen Barsinghausen, Ronnenberg, Wennigsen, Gehrden, Springe und Seelze. Es sei nicht auszuschließen, dass es in den Kommunen zum Jahresende Anträge für einen Nachtragshaushalt gebe, sagt Prasuhn, der den monatlichen Verlust auf 100.000 Euro beziffert. „Wir müssen unsere Rücklagen nutzen.“ Das Semester sei aber definitiv gesichert. Und der VHS-Leiter blickt auch schon optimistisch in den Sommer 2021, wenn es eine Wiederholung der sogenannten Summertime-Angebote geben soll. Die Premiere des Sommerprogramms während der vergangenen Sommerwochen verlief durchwachsen. 20 Kurse fanden statt, viele weitere fielen laut VHS mangels Teilnehmern aber auch aus. „Was neu ist, muss erstmal anlaufen. Wir hätten die Angebote aber anders bewerben müssen, das muss im nächsten Jahr besser werden“, sagt Prasuhn.

Das sind die Schwerpunkte im Programm Die Volkshochschule Calenberger Land bietet in ihrem neuen Programm insgesamt 635 Kurse an. Auch im neuen Semester gibt es Schwerpunkte. Dazu zählt der Bereich Gesundheit, beispielsweise mit Yoga-Angeboten. „Solche Themen interessieren die Leute, gerade in der aktuellen Zeit“, sagt Ruth Schütte von der VHS. Sie verweist auch auf Angebote unter dem Motto „Kochen und Ernährung“, die in der VHS-Schulküche stattfinden. Auch für Interessierte von Excel- oder Photoshop-Kursen gibt es genug Möglichkeiten, zudem kommen Teilnehmer von Sprachkursen auf ihre Kosten. „Für zwei Schwedisch-Kurse liegen uns schon Anmeldungen vor“, berichtet Christina Heinrichs. Auf der Homepage der VHS unter www.vhs-cl.de sind alle Informationen über Programm, Kurse und Anmeldemöglichkeiten hinterlegt.

Das Programm (siehe Kasten) bietet 635 Kurse, davon etwa ein Drittel in Barsinghausen. Für die Startphase des Semesters, das in manchen Kommunen schon Ende August begann und am 31. Januar endet, gibt es in Barsinghausen bereits 305 Anmeldungen für 56 Kurse. Zum offiziellen Start in Barsinghausen am Montag, 14. September, wird ab 18 Uhr im VHS-Gebäude am Langenäcker eine Ausstellung der Dozentin Franziska Hase zu sehen sein.

Von Stephan Hartung