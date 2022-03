Kirchdorf

1325 Euro kann die Arbeitsgemeinschaft Senegal/Burkina Faso des Hannah-Arendt-Gymnasiums (HAG) an die Buschschulen in Salémata und das Internat dort überweisen. Das Geld kam durch den Verkauf von 169 Senegal-Kalendern zusammen. „Wir sind sehr dankbar, dass so viele Menschen in und um Barsinghausen den Kalender gekauft haben“, sagt Aaron Täger von der Arbeitsgemeinschaft.

Mithilfe der Spenden wird die Instandhaltung der Buschschulen finanziert. Insbesondere soll das Geld aber für das Internat aufgewendet werden, da in letzter Zeit die Lebenshaltungskosten durch die Inflation stark angestiegen seien, wie Projektinitiatorin Ute Gierczynski-Bocandé berichtet. Die monatlichen Ausgaben, die sich früher auf etwa 1200 Euro beliefen, lägen jetzt bei mindestens 1500 Euro. Das sind 15.000 Euro im Jahr, die Ferien schon abgerechnet. So viel Geld stehe gar nicht zur Verfügung.

Deshalb ist die Arbeitsgemeinschaft des Gymnasiums dabei, nach dem Kalenderprojekt weitere Finanzierungsquellen aufzubauen. Denn wenn das Geld ausginge, könnten die Kinder nicht weiter zur Schule gehen, da ihr Zuhause von der Schule zu weit entfernt sei.