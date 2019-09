Barsinghausen

Auf einem Übungsparcours der Polizei haben acht Senioren am Sonnabend das sichere Fahren auf einem Rad mit Elektroantrieb trainiert. Karsten Schröder vom Präventionsteam der Polizeiinspektion (PI) Garbsen begleitete die Kursteilnehmer und gab praktische Tipps, wie sich Unfälle mit Pedelecs im Straßenverkehr möglichst vermeiden lassen. Zudem bot das Kommissariat eine kostenlose Fahrrad-Codieraktion an.

Elisabeth Kilp fährt im Pedelecparcours über die schmale Spurgasse. Quelle: Frank Hermann

Nach Angaben von Schröder sind Pedelecfahrer im Alter ab 65 Jahren immer häufiger an Verkehrsunfällen beteiligt – zum Teil mit gravierenden Folgen: Mehr als 60 Prozent aller getöteten Pedelecfahrer gehören bundesweit zu dieser Altersgruppe. Vielfach seien ältere Menschen in der Handhabung eines Fahrrades mit Elektroantrieb unsicher oder gar überfordert.

Kurs schnell ausgebucht

„Da wollen wir mit unserem Mobilitätstraining ansetzen und den Senioren mehr Sicherheit im Umgang mit ihren E-Bikes im Straßenverkehr vermitteln“, erläuterte Schröder. Dieses Angebot sei in Barsinghausen auf große Resonanz gestoßen. Innerhalb weniger Stunden sei der Kurs mit zehn Teilnehmern ausgebucht gewesen. „Solch einen starken Zuspruch hatten wir nicht erwartet. Das gab es so in anderen Städten auch noch nicht“, betonte der Präventionsexperte. Nun seien zwei weitere Mobilitätskurse für ältere Pedelecfahrer geplant – voraussichtlich in den Herbstferien. Es gibt schon eine Warteliste.

Zu den Übungsaufgaben auf dem Pedelecparcours gehören insbesondere das Kurvenfahren und Bremsen sowie das Absteigen vom Rad auf beiden Seiten. „Ich will mir Tipps holen, um das E-Fahrrad auch in kniffligen Situationen souverän beherrschen zu können“, sagte etwa Elisabeth Kilp, die bereits seit rund fünf Jahren ein Fahrrad mit Elektroantrieb fährt.

Manchmal fehlt Sicherheit

Auch Gerda Mück wünscht sich mehr Routine, wenn sie mit ihrem Pedelec im Straßenverkehr unterwegs ist. „Es gibt manchmal Momente, wo mir die Sicherheit fehlt. Zum Beispiel an engen Stellen oder Kurven“, erklärte die Radfahrerin, die sich kurzentschlossen zu dem Pedelecparcours angemeldet hatte.

Karsten Schröder vom Präventionsteam der Polizeiinspektion Garbsen beobachtet die Kursteilnehmer beim Praxistest auf dem Pedelecparcours. Quelle: Frank Hermann

Zudem bot die Polizei am Sonnabend auch eine kostenlose Fahrrad-Codierung an. Mehr als 40 Frauen und Männer nutzten die Gelegenheit, ihre Räder mithilfe einer unverwechselbaren Nummer registrieren zu lassen. „Schon kurz nach Beginn dieser Aktion hatte sich eine Warteschlange gebildet“, sagte der neue Kontaktbeamte Stefan Klaus. Dank einer Codierung sind Fahrräder zweifelsfrei zu identifizieren und einem bestimmten Eigentümer zuzuordnen. In Barsinghausen gibt es mittlerweile nahezu 350 codierte Fahrräder.

Lesen Sie außerdem:

Zahl der Verkehrsunfälle steigt: Radfahrer leben gefährlich

Von Frank Hermann