Das Jahr 2019 nähert sich dem letzten Quartal – das Programm des Seniorenbüros der Stadt Barsinghausen ist trotzdem gefüllt mit interessanten Angeboten. Höhepunkte sind beispielsweise eine Wanderung im Park der Sinne in Laatzen am 25. September, die Fahrt nach Wernigerode im Harz inklusive Stadtführung und Schlossbesichtigung am 16. Oktober sowie der Besuch einer Kaffeerösterei in Bremen mit Ausflug in die City der Hansestadt am 27. November. Der Dezember steht ganz im Zeichen von adventlichen und weihnachtlichen Veranstaltungen. Am 11. Dezember fahren die Senioren in die Wedemark und wandern durchs Resser Moor. Informationen zum Programm gibt es im Seniorenbüro unter Telefon (05105) 774 2301. Es ist im Rathaus II dienstags von 14 bis 15.30 Uhr und freitags von 10 bis 12 Uhr besetzt. hg