Barsinghausen

Der Seniorenrat hat Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Altenheimen in Barsinghausen Geschenkkörbe mit verschiedenen Leckereien vorbeigebracht. Auch in dieser schwierigen Zeit würden sie sich mit viel Engagement um die Heimbewohner kümmern. „Dafür möchten wir uns bedanken“, sagt die Vorsitzende des Barsinghäuser Seniorenrats, Gisela Maas. Kisten gab es für die Belegschaften vom Seniorensitz am Deister, Kursana, ASB-Seniorenpflegezentrum Egestorf, Marienstift, Brigittenstift und Kaiserhof. Insgesamt sind das 355 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Nach wie vor keine Sprechstunden

Die Corona-Krise verlangt allen viel ab. Auch für den Seniorenrat, der die Interessen der gut 10.000 älteren Bürgerinnen und Bürger Barsinghausens vertritt, ist seit fast zwei Jahren vieles anders. Wegen Corona gab es schon lange keine Wohnberatung mehr und keine Sprechstunde. Auch das Repair-Café musste lange pausieren. „Im September konnten wir hier endlich wieder beginnen“, sagt Seniorenrats-Mitglied und Reparateur Bernd Dämmrich. Doch wegen der sich zuspitzende Corona-Situation ist nun vorerst schon wieder Schluss.

Helfer für Repair-Café gesucht

Vor Frühjahr 2022, denkt der Barsinghäuser Seniorenrat, werde es wohl nicht weiter gehen mit dem Reparatur-Café. Geplant ist dann aber auch, in die Dörfer gehen. Gesucht werden dafür weitere geschickte Ehrenamtliche, die helfen, defekte Geräte wieder flott zu machen. „Wer sich vorstellen kann mitzuhelfen, kann sich melden“, sagt Dämmrich. Weitere Informationen gibt es bei ihm unter Telefon (05105) 7753230 und per E-Mail an b.daemmrich@gmx.de sowie bei Wilfried Tegtmeyer unter Telefon (05105) 5911894 und per E-Mail an w.tegtmeyer@gmx.de.

Smartphonekurse geplant

In Vorbereitung sind auch Smartphoneschulungen für Seniorinnen und Senioren. Neu-Seniorenrats-Mitglied und Elektroingenieur Michael Behnsen will sich darum kümmern. Die Kurse sollen in Zusammenarbeit mit der Krawatte angeboten werden, kündigt er an. Beste Voraussetzungen: In der Kulturfabrik gibt es eine gute Lüftungsanlage und WLAN. Wann die ersten Smartphoneschulungen starten sollen? Das hänge davon ab, wie sich die Corona-Lage entwickelt.

700 Anrufe von verunsicherten Bürgern

Dass ein mobiles Team des Gesundheitsamtes der Region inzwischen auch in Barsinghausen Erst-, Zweit- und Drittimpfungen anbietet, begrüßt der Seniorenrat sehr. Anfang des Jahres sei das alles noch ein großes Chaos gewesen. Der Seniorenrat hatte damals die Impfhotline für die Stadt Barsinghausen betreut. Mehr als 700 Anrufe von verunsicherten älteren Bürgerinnen und Bürgern gingen ein. „Es gab viele Fragen“, erinnert Horst Petersmann vom Vorstand. Vor allem wegen der Terminvergabe des Impfzentrums auf dem Messegelände in Laatzen. Und wie man dorthin komme. „Das war ein riesiges Problem“, ergänzt Friedrich Prasse. „Da hat sich gezeigt, wie einsam und hilflos manche Leute sind. Da haben wir auch Seelsorge gemacht.“

Die mobile Impfstation in Barsinghausen befindet sich in der Fußgängerzone im ehemaligen Bioladen. Gut findet der Seniorenrat, dass man dort auch mit dem Bus aus den Ortsteilen gut hinkommt. Die Haltestelle am Kaiserhof ist nur einige Schritte entfernt. Und: Die Abläufe seien gut organisiert, sagt Seniorenratsvorsitzende Maas. Auch sie habe sich dort ihre Boosterimpfung geben lassen. Geöffnet ist montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr. Einen Termin braucht man nicht.

Von Jennifer Krebs