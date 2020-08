Barsinghausen

Der Barsinghäuser Seniorenrat hat die Reihe seiner Einzelgespräche mit den fünf Barsinghäuser Bürgermeisterkandidaten abgeschlossen. Am Ende fällt die Bilanz positiv aus. „Unsere Erwartungen sind erfüllt worden“, sagt Seniorenratsmitglied Dietmar Redlich.

Bei den Zusammentreffen im Seniorentreff am Buchhorn hatte die Bewerberriege jeweils einen Katalog mit denselben 17 Fragen vorgelegt bekommen – ohne die zuvor zu kennen. Die meisten der Fragen hatten Bürger nach einem entsprechenden Aufruf beim Seniorenrat eingereicht.

Keine Wahlempfehlung vom Seniorenrat

Der Seniorenrat hat mit seiner Veranstaltungsreihe auch deutlich machen wollen, welches Gewicht älteren Wählern bei der Bürgermeisterwahl am 1. November zukommt. Immerhin sind fast ein Drittel der rund 34.000 Barsinghäuser Einwohner 60 Jahre oder älter.

Eine Wahlempfehlung des Seniorenrates gab es am Ende ausdrücklich nicht. „Wir wollen nicht Partei ergreifen“, betont Redlich. Bei vielen der Fragen hätten die fünf Bürgermeisterkandidaten sehr ähnliche Meinungen vertreten. „Sie liegen zu mehr als 70 Prozent auf einer Linie“, sagt der Vertreter des Seniorenrates – auch wenn manche Antworten „etwas schwammig“ ausgefallen seien. Auf jeden Fall könnten die Gesprächsteilnehmer die fünf Bewerber nach den Begegnungen nun viel besser einschätzen. „Es hat uns allen großen Spaß gemacht“, betont Redlich.

Viel Einigkeit unter den Bewerbern

Breite Einigkeit unter den fünf Kandidaten Alfons Holtgreve (UWG), Wolfgang Pardey (Einzelbewerber), Nadin Quest (Grüne), Henning Schünhof ( SPD) und Roland Zieseniß ( CDU) herrschte bei den Fragen zur Zukunft der Barsinghäuser Einrichtungen: Das Deisterbad müsse trotz des hohen jährlichen Defizits unbedingt erhalten bleiben, betonten alle fünf. Gleiches gilt für das Barsinghäuser Besucherbergwerk, wo demnächst Entscheidungen über die künftige personelle Konstellation in der gemeinnützigen Betriebsgesellschaft anstehen.

Mehrere der Fragen hatten die Arbeit der Verwaltung zum Inhalt. Nadin Quest, die als einzige selbst in der Stadtverwaltung arbeitet, habe dabei kein Blatt vor den Mund genommen, wie Redlich berichtet. Die grüne Kandidatin kritisierte, dass die Kultur in der Verwaltung nicht mehr in die heutige Zeit passe und es mitunter an Wertschätzung für die Mitarbeiter fehle. Sowohl Zieseniß als auch Schünhof betonten, als Bürgermeister einen kooperativen Führungsstil pflegen zu wollen. Pardey hob die Bedeutung von Lob und Anerkennung für die städtischen Bediensteten hervor, um deren Motivation hoch zu halten. Und Alfons Holtgreve erläuterte, dass er die Mitarbeiter so behandeln werde, wie auch er selbst von diesen behandelt werden wolle.

Ja zur Kulturförderung

Wiederum einvernehmlich wünscht sich das Bewerberquintett verlässliche Förderung für die Kultureinrichtungen und -vereine in der Stadt und Unterstützung für ehrenamtliches Engagement. Ebenso einig sind sich die Kandidaten, dass die jetzt bevorstehende Einstellung eines hauptamtlichen Wirtschaftsförderers in der Stadtverwaltung ein notwendiger und überfälliger Schritt ist.

Seit Jahren ärgern sich Verwaltung und Politik in Barsinghausen über die Straßenbauverwaltung des Landes, weil der Zustand des Radweges insbesondere entlang der Stoppstraße in Egestorf katastrophal, eine Sanierung aber noch immer nicht in Sicht ist. Die Bürgermeisterkandidaten wollen durchweg den Druck auf das Land erhöhen. Die Verwaltung müsse sich intensiv mit dem Landesstraßenbauamt auseinandersetzen, sagte Zieseniß. „Sturm laufen“ beim Land, empfahl Quest. Und Schünhof verwies darauf, dass ähnlicher Sanierungsbedarf auch in vielen weiteren Bereichen entlang der Landesstraßen im Stadtgebiet bestehe.

