In den Nachbarstädten Ronnenberg und Gehrden gibt es schon ein Reparatur-Café, nun will der Seniorenrat Barsinghausen solch ein Angebot zur kostenlosen Reparatur defekter Haushaltskleingeräte auch in der Deisterstadt gründen. Dafür suchen die Initiatoren noch ehrenamtliche Reparateure. Zum ersten Mal soll das neue Café am 22. Februar von 14 bis 17 Uhr im Seniorentreff Am Buchhorn öffnen.