Barsinghausen

Der Barsinghäuser Seniorenrat will die Kandidaten der bevorstehenden Bürgermeisterwahl im November auf Herz und Nieren prüfen. Die Interessenvertretung der älteren Einwohner werde alle Bewerber einzeln einladen und diesen dann Fragen zur Beantwortung vorlegen, kündigt Seniorenratsmitglied Rainer Krabbe an. Möglichst viele der Fragen an das Kandidatenquintett sollen von interessierten Bürgern eingereicht werden, wünscht sich der Seniorenrat.

Bei der Bürgermeisterwahl treten nach derzeitigem Stand Roland Zieseniß ( CDU), Henning Schünhof ( SPD), Nadin Quest (Grüne), Alfons Holtgreve (UWG) und der parteilose Wolfgang Pardey gegeneinander an. Alle wollen Bürgermeister Marc Lahmann beerben, der im Herbst nicht für eine weitere Amtszeit zur Wahl steht. Die Befragungsaktion des Seniorenrates soll nach Krabbes Worten im August starten. Die Senioren wollen dann die vier Männer und eine Frau nicht gleichzeitig, sondern nacheinander zum Gespräch in die Seniorenbegegnungsstätte Am Buchhorn bitten – um ihnen dieselben Fragen stellen und anschließend vergleichen zu können, wie Krabbe erläutert.

Seniorenrat hofft auch auf mehr Interesse an seiner Arbeit

Wer eine Frage von dem Bewerberquintett beantworten lassen möchte, kann diese per E-Mail an die Adresse seniorenrat-barsinghausen@web.de schicken. Wer keinen Computer zur Verfügung hat, sollte die Fragen zur Weiterleitung in einen Briefkasten der Stadtverwaltung einwerfen, bittet Krabbe. Die Seniorenvertretung hofft, dass die Befragung nicht nur einen Erkenntnisgewinn für die Bürgermeisterwahl liefern wird. „Vielleicht bringt die Aktion auch einige Menschen dazu, sich etwas mehr mit der Arbeit des Seniorenrates zu beschäftigen“, sagt Krabbe.

Der 2006 erstmals gewählte Seniorenrat vertritt die Interessen der älteren Generation in Barsinghausen. Seine Mitglieder beraten und unterstützen die Ratsgremien ebenso wie ältere Menschen, die sich mit individuellen Problemen an das Gremium wenden können. Die Zielgruppe der Arbeit sind jene rund 11.300 von knapp 35.000 Einwohnern der Deisterstadt, die 60 Jahre oder älter sind.

Von Andreas Kannegießer