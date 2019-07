Barsinghausen

Eine 83-jährige Postkundin aus Barsinghausen hat beim Abholen eines Pakets in der Barsinghäuser Postfiliale an der Poststraße eine unangenehme Überraschung erlebt: Das DHL-Paket lag nicht, wie seit Jahrzehnten gewohnt, am Schalter für die Postkundin bereit. Stattdessen wurde sie von den Bediensteten dort ohne weiteren Kommentar an die sogenannte Packstation vor dem Gebäude verwiesen, in der sich das Paket befinde. „Hilfe bekam ich nicht. Ich fühlte mich völlig hilflos“, sagt die 83-Jährige.

Passant bietet Hilfe an

Die Seniorin war nicht zuhause, als ihr das Paket zunächst an der Haustür zugestellt werden sollte. Der DHL-Mitarbeiter hinterließ die übliche Abholkarte im Briefkasten der Barsinghäuserin. Dass sich darauf ein Verweis auf die Packstation befand, bemerkte die Frau zunächst nicht. „Es war das erste Mal, dass ich ein Paket nicht am Schalter bekam“, berichtet die 83-Jährige. Vom Schalterpersonal fühlte sie sich nach deren knappem Hinweis auf den Automaten vor der Tür regelrecht aus der Filiale hinauskomplimentiert.

An der Packstation vor dem Gebäude hatte die technikunerfahrene Seniorin alleine keine Chance, ihr Paket aus dem Automaten mit dessen unscheinbarem Bildschirm herauszubekommen. „Ein junger Mann bemerkte schließlich meine Hilflosigkeit und bot mir Unterstützung an“, sagt die 83-Jährige. Gemeinsam gelang es dann, die notwendigen Handgriffe auszuführen.

Die Packstation besitzt einen berührungsempfindlichen Bildschirm und einen Scanner. Nach der Aktivierung muss damit ein sogenannter Barcode eingescannt werden, der sich auf der Abholkarte befindet. Außerdem gilt es, den Empfängernamen auf der virtuellen Tastatur zu schreiben und eine Unterschrift zu leisten – per Zeigefinger und ebenfalls auf dem berührungsempfindlichen Bildschirm. Erst dann springt die Klappe des Fachs auf, in dem das Paket zur Abholung deponiert ist.

Technik schwer zu bedienen

Gerade für ältere Menschen sei die Technik äußerst schwer zu bedienen, ärgert sich die 83-Jährige. „Warum kann ich Pakete nicht einfach weiter am Schalter bekommen?“, fragt die Seniorin.

Nach den Worten von DHL-Sprecher Jens-Uwe Hogardt ist es „nicht die Regel“, dass Pakete des Unternehmens nicht am Schalter übergeben werden. Allerdings werde die Packstation zur Auslieferung genutzt, sofern es in der Anlage freie Kapazitäten gebe. Das sei insbesondere in Nebensaisonzeiten der Fall, wenn gerade nicht so viele Paketsendungen verschickt würden.

DHL : Stationen sind Erfolgsmodell und spart Zustellern Zeit

„Die meisten Kunden empfinden die Nutzung einer Packstation als Vorteil“, sagt Hogardt. Schließlich könne die Anlage rund um die Uhr genutzt werden, die Abholung sei nicht auf die Öffnungszeiten der Postfiliale beschränkt. Der DHL-Sprecher verschweigt aber auch nicht, dass die intensive Nutzung der Packstationen im Interesse des Unternehmens sei, weil es den Zustellern viel Zeit erspare. Viele Kunden, die die Packstationen erstmals per Abholkarte nutzten, kämen auf den Geschmack und meldeten sich danach als reguläre Packstation-Nutzer an, berichtet Hogardt. Diese erhalten eine spezielle Kundenkarte, die notwendige Abhol-PIN-Nummer wird per E-Mail oder per App auf Smartphones übermittelt.

„ Packstationen sind ein Erfolgsmodell“, versichert Hogardt. Deutschlandweit gebe es inzwischen rund zwölf Millionen Nutzer und rund 3700 solcher Stationen. Die Zahl wachse rasch. Erst zu Monatsbeginn hatte DHL eine Kooperation mit dem Discounter Lidl verkündet, die den Aufbau von 500 Packstationen vor Lidl-Supermärkten vorsieht.

Die 83-jährige Barsinghäuserin ist von den DHL-Argumenten nicht überzeugt. Sie bezweifele, dass es ihr beim nächsten Versuch ohne Hilfe gelingen würde, die Packstation zu bedienen, sagt sie. Insbesondere das Scannen des Barcodes empfindet sie als komplex.

