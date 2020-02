Barsinghausen

Sieben gemeinnützige Vereine und Institutionen aus der Deisterstadt profitieren von den Erlös des Volksbank-Gewinnsparens, einer Soziallotterie der Volksbank. Filialdirektor Heiko Bierwag von der Hannoverschen Volksbank aus Barsinghausen überreichte jetzt symbolische Spendenschecks über eine Gesamtsumme von 5700 Euro – zur Unterstützung verschiedener Projekte und „zur Stärkung des ehrenamtlichen Engagements in unserer Region“, erläuterte Bierwag.

Jeweils 1000 Euro gehen an den Heimat- und Kulturverein (HKV) Stemmen, an den Waldkindergarten sowie an den evangelischen Marienkäfer-Kindergarten. Über jeweils 800 Euro freuen sich die Interessengemeinschaft (IG) Eltern geistig Behinderter und die Schwerpunktfeuerwehr Barsinghausen. Außerdem gibt es 600 Euro für den Freundesverein von Germania sowie 500 Euro für die Fußballsparte des TSV Groß Munzel.

Bücherschrank für Stemmen

Für den HKV aus Stemmen bedeutet der 1000-Euro-Zuschuss, ein lange geplantes Projekt für die Ortsmitte endlich realisieren zu können. „Wir wollen auf dem Dorfplatz vor der Kirche einen offenen Bücherschrank aufstellen. Eine örtliche Zimmerei will den Schrank für unsere Zwecke herstellen“, kündigte Werner Burose vom Heimatverein an.

Voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte werde der Bücherschrank aufgestellt. Ein Grundbestand an Bücherspenden sei bereits vorhanden, um den Schrank bestücken zu können. Zudem wolle der Verein den gesamten Dorfplatz neu gestalten. „Derzeit sammeln wir noch Ideen“, sagte Burose.

Klanggeräte für die Kinder

Dank der finanziellen Unterstützung aus dem Gewinnsparen kann der evangelische Marienkäfer-Kindergarten nach Angaben von Leiterin Waltraud Papenburg weitere Geräte für eine Bewegungsbaustelle sowie Klanggeräte für die Kinder anschaffen. Und der Waldkindergarten verwendet den Zuschuss laut Jennifer Hartwig vom Trägerverein zur Finanzierung eines mäusesicheren Geräteschuppens, der bereits seit einigen Monaten auf dem Spielgelände zwischen Bullerbachtal und Siedlung Höhenluft steht.

Die IG Eltern geistig Behinderter will Bastel- und Arbeitsmaterial von der Geldspende anschaffen. „Damit wir die vielfältigen Spiel- und Freizeitmöglichkeiten für unsere Schützlinge im Alter von acht bis 55 Jahren weiterhin anbieten können. Das Geld benötigen wir für ganz viel Kleinkram“, sagte die IG-Vorsitzende Ursula Goldschmidt.

TSV braucht Schränke

Ortsbrandmeister Philip Prinzler von der Schwerpunktfeuerwehr Barsinghausen kündigte an, das Geld für die Anschaffung neuer Einsatzjacken und für die Mitgliederwerbung nutzen zu wollen. Als große Hilfe bezeichnete Martin Zimmer von den Fußballern des TSV Groß Munzel die 500-Euro-Spende – denn die TSV-er wollen ihre Umkleidekabinen renovieren und abschließbare Schränke anschaffen. Um Fußball geht es auch bei den Freunden von Germania: Sie planen den Kauf von Mini-Toren zu Trainingszwecken.

Aus den Reinerlösen des Gewinnsparens unterstützt die genossenschaftliche Volksbank in diesem Jahr 172 Sozial-, Kultur- und Sportprojekte in der Wirtschaftsregion Hannover-Celle-Hildesheim. Davon entfallen 5700 Euro auf die sieben Initiativen in Barsinghausen – das bedeutet ein Plus von 600 Euro im Vergleich zum Vorjahr.

Von Frank Hermann