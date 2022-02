Barsinghausen

Silke Irmisch ist die neue Leiterin der Familien-, Paar- und Lebensberatungsstelle im Kirchenkreis Ronnenberg. Sie wird am Sonntag, 20. Februar, in einem Projektgottesdienst in der Klosterkirche in Barsinghausen eingeführt. Das Motto des Gottesdienstes lautet: „Was heißt’n hier Liebe?“ Beginn ist um 17 Uhr. Es gilt 2G. Wer teilnehmen möchte, muss sich auf der Internetseite der Mariengemeinde Barsinghausen anmelden.

Fester Beratungstag in Barsinghausen

Irmisch leitet die Familien-, Paar- und Lebensberatungsstelle im Kirchenkreis seit September, Vorgängerin Sigrid Haynitzsch ist im Ruhestand. Diese Beratungsstelle gibt es seit mehr als 40 Jahren. Sitz ist in Ronnenberg, in Barsinghausen gibt es aber einen festen Beratungstag. „Donnerstags bin ich nach Terminvereinbarung im Beratungsraum, der im Gemeindehaus der Mariengemeinde zur Verfügung steht. Deshalb freue ich mich, dass ich nun in der Klosterkirche in meinen Dienst eingeführt werde“, sagt sie im Gespräch.

„Es spricht sich herum“

Irmisch hat vorher im Landkreis Hameln-Pyrmont im Jugendamt gearbeitet. Mit der Leitung der Familien-, Paar- und Lebensberatungsstelle des Kirchenkreises vollzog sie bewusst einen neuen beruflichen Schritt. In der Beratung könne sie noch direkter mit Menschen zusammenarbeiten, könne ihnen mit verschiedenen Angeboten helfen, individuelle Antworten auf die eigenen Fragestellungen und Konflikte zu finden. „Der Kalender füllt sich zusehends. Mich freut, dass mittlerweile auch Menschen, die bei mir in der Beratung waren, die Beratungsstelle weiterempfehlen. Es spricht sich herum“, berichtet Irmisch.

An einem Tag in der Woche bietet Irmisch Beratungen in der Mariengemeinde Barsinghausen an.. Quelle: Frank Hermann

Gruppenangebote geplant

Überwiegend sind es Einzelpersonen, die in die Beratung in Ronnenberg und in Barsinghausen kommen, aber auch Paare. Als systemische Beraterin bringt Irmisch verschiedene Methoden mit, die die Ratssuchenden unterstützen, selbst zu erkennen, was hinter ihren Problemen steht. Dazu dient zum Beispiel die „Aufstellung“ von Figuren auf einem Brett, die stellvertretend für die reale Familienkonstellation stehen und die Probleme, die diese mit sich bringt.

Auch für die Einrichtungen im Kindertagesstättenverband Calenberger Land ist die Diplomsozialpädagogin als Kinderschutzfachkraft im Einsatz. Zudem plant Irmisch, die unter anderem auch systemischer Gesundheitscoach ist, Gruppenangebote. „Der nächste Schritt ist, eine Konzeption für meine Arbeit zu entwickeln und im Kirchenkreis abzustimmen. Ich kann mir gut Gruppenangebote im Bereich Achtsamkeit oder Meditation vorstellen“, sagt sie.

So kann man einen Termin machen

Beratungstermine in der Familien-, Paar- und Lebensberatungsstelle kann man bei Angelika Ilse im Sekretariat telefonisch unter (05109) 519544 oder per E-Mail an ev.lebensberatung.ronnenberg@evlka.de vereinbaren. Es gibt eine Eigenbeteiligung pro Beratung, die die Ratssuchenden selbst nach ihren finanziellen Möglichkeiten festlegen. Eine Beratung mit Beratungsschein vom Jobcenter ist ebenfalls möglich.

Von Jennifer Krebs