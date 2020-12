Barsinghausen

Ein noch unbekannter junger Mann hat am Sonnabendabend in der Barsinghäuser Fußgängerzone eine Sitzbank mit einem sogenannten Cuttermesser beschädigt. Nach Mitteilung der Polizei hatte ein Zeuge den Mann kurz vor 20.30 Uhr in Höhe des Hauses Breite Straße 3 bei seinem Tun beobachtet und die Polizei verständigt. Wie sich später herausstellte, hatte der junge Mann den Schriftzug „G+M“ in die Sitzfläche geritzt.

Der Täter wird auf etwa 20 Jahre geschätzt. Er trug eine markante Frisur mit sehr kurzen Haaren auf beiden Kopfseiten und war bekleidet mit einer Hose der Marke Engelbert Strauss mit neongelben Streifen sowie mit einer dunklen Jacke. Der Mann war in Begleitung einer jungen Frau unterwegs.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich beim Polizeikommissariat unter Telefon (05105) 5230 zu melden.

Von Andreas Kannegießer