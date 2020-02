Barsinghausen

Wenn auf beim Karneval etwas für Stimmung sorgt, dann sind es wohl Männer in Strumpfhosen, die sich zwei Luftballons als Brüste unter ein enges Kleid gesteckt haben. Auch bei den ’99er Narren der Freiwilligen Feuerwehr Eckerde kam dieser Programmpunkt besonders gut an. Gleich zweimal trat das Männerballett am Wochenende in der Adolf-Grimme-Schule auf: Einmal bei der Generalprobe am Freitagabend vor gut 200 Senioren und am Sonnabend vor weiteren rund 200 Gästen.

Kinder und Jugendliche überlegen sich aufwendige Tänze

Auch andere Gruppen hatten sich Gedanken gemacht, was sie zum gut vierstündigen Karneval am Freitagabend auf die Bühne bringen konnten: So traten die Kinder- und Jugendfeuerwehren mit einstudierten Tänzen auf, die Damentanzgruppe zeigte ihre Choreografie zu Titeln wie „We Will Rock You“ und „Like a Virgin“ und die Bauchtanzgruppe führte ihr Können unter anderem zu „Schüttel deinen Speck“ auf. Jens Prüßner kam mit seiner Gitarre auf die Bühne und spielte „Hulapalu“ sowie „Cordula Grün“, und Michael Stonis präsentierte als Deistermichel seine eigenen Texte zu „Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad“ und Liedern von Udo Jürgens.

Die Jugendfeuerwehr hatte eine aufwendige Choreografie einstudiert. Quelle: Lisa Neugebauer

Neben diesen musikalischen Einlagen hatten sich einige Sketche und Büttenreden überlegt, mit denen sie das Publikum unterhalten wollten. Holger Heine, der zusammen mit Bianka Pardey auch die Moderation übernahm, trat als Blöödkopp auf und erzählte etwa 15 Minuten lang Witze – hauptsächlich über Frauen und Männer. Rainer Thon präsentierte einen gereimten Sketch über BH-Größen, bei dem er immer größere Unterwäschestücke aus einem Koffer heraus holte. Paul Effmert und Alexander Busche von der Jugendfeuerwehr traten ebenfalls mit Witzen auf.

Erster Stadtrat Thomas Wolf hält Büttenrede

Besonders erfreut waren die ’99er Narren, dass sie in diesem Jahr einen Politiker überreden konnten, auf dem Karneval aufzutreten: Der erste Stadtrat von Barsinghausen, Thomas Wolf, hatte eine Büttenrede vorbereitet. In gereimten Strophen erzählte er den Gästen von der Arbeit im Rat und den Problemen der Stadt. So beklagt er unter anderem, dass „selbst die Straßen bei uns schon Haushaltslöcher“ haben, dass man sich bei der Wittkop-Kreuzung nicht einig werde und Kita-Plätze fehlten. Einzig einig sei man sich nur darin Dinge zu verhauen, gesteht der Politiker mit einem Augenzwinkern.

Der erste Stadtrat Thomas Wolf tritt mit einer Rede beim Karneval auf. Quelle: Lisa Neugebauer

Über die Arbeit im Rat scherzt Wolf: „Welch ein Graus, holt mich hier raus“. Mitleid bekommt er allerdings keines vom Publikum. Das lässt sich nur zu einem ironischen „Ohhh“ hinreißen. Abgeschlossen wird jede Strophe durch die Worte: „Denn in Basche, da geht was. Was denn genau? Licht aus? Sau raus? Basche Helau“. Das können die Gäste am Ende mühelos mit rufen.

Von Lisa Neugebauer