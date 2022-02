Barsinghausen

Frank Neumeister ist in Barsinghausen so etwas wie eine Institution. Den Wirt kennt jeder, das gilt auch für sein Lokal „Max“ in bester City-Lage. Doch wie kommen solche Traditionshäuser durch die Corona-Zeit und wie optimistisch schauen sie in die Zukunft? „Wir versuchen durchzuhalten“, sagt Neumeister.

Das Laufpublikum werde weniger. „Aber die Stammgäste kommen weiterhin. Wir kennen sie, sie sind alle geboostert.“ Nicht-geimpfte Leute lasse er nicht rein. Weniger Kundschaft bedeute aber auch einen Umsatzrückgang, sagt Neumeister, der trotzdem optimistisch bleibt. „Ich hoffe auf die angekündigten Lockerungen ab März.“

Frank Neumeister freut sich, wenn er bald wieder draußen eindecken kann. Denn die Außengastronomie ist wichtig. Quelle: Jana Sillinger (Archiv)

Wenn es wieder wärmer wird, will das „Max“ die Außengastronomie öffnen. Dadurch vergrößert die Kneipe dann nicht nur ihre Kapazität, sondern muss bei Gästen, die draußen sitzen, auch nicht mehr den Impfstatus überprüfen. Neue Geschäftsfelder wie etwa ein Lieferservice kamen für Neumeister nicht in Frage. „Wir machen hier nur Getränke. Das lohnt sich nicht. Niemand bestellt sich ein Bier nach Hause. Unser Lokal lebt von der Kommunikation der Menschen bei einem Getränk“, sagt er. Tresengespräche – das ist auch an diesem Sonnabend wieder der Fall. Einen Katzensprung entfernt spielen die Handballer des HV Barsinghausen. „Viele Zuschauer kommen vor und nach dem Spiel bei uns vorbei“, erzählt Neumeister.

Stiller’s bietet Außerhaus-Verkauf

Eine ganz andere Ausrichtung hat Stiller’s Restaurant. „Wir können die Situation mit Corona nicht ändern – und machen das Beste daraus, wollen uns nicht beschweren“, sagt Juniorchef Mauro Stiller. Der Außerhaus-Verkauf sei von den Kunden gut angenommen worden, berichtet er. Was allerdings zu schaffen mache, sei, dass es „Regelungen und immer wieder Änderungen gibt. Irgendwann will man schon gar nicht mehr hinhören.“

Das Restaurant Stiller’s in Barsinghausen. Quelle: Tim Schaarschmidt (Archiv)

Was den Gastronomen Mut macht: In vielen Bereichen wird von 2G-Plus auf 2G umgestellt - das heißt, dass Geimpfte und Genesene keinen zusätzlichen Test mehr benötigen, um etwa Restaurants betreten zu können. Das würde „eine Erleichterung bringen“, sagt Stiller. Doch mitten in die Omikron-Welle platzt ein weiteres Problem: die Inflation. Ob diese Belastung durch höhere Preise an die Kunden weitergegeben werde, sei nicht klar und müsse diskutiert werden. „Irgendwann machen die Kunden das aber nicht mehr mit“, sagt Stiller.

Im Imbiss ist richtig was los

Beim Hähnchen-Eck an der Hannoverschen Straße ist trotz aller Beschränkungen richtig was los. „Wir können uns nicht beschweren“, sagt Mariel Wegener und lacht. Tatsächlich hat sie alle Hände voll zu tun. Zwei Gäste sitzen drinnen und essen eine Currywurst, während zwei weitere Gäste auf ihre Bestellung warten und abholen wollen. Es sind nicht die Einzigen, die an diesem Tag Essen zum Mitnehmen bestellen. Wegener holt ein Schnitzel aus der Fritteuse und packt es mit Pommes in eine Pappschachtel. „Der Kunde hat vorher angerufen, ist in fünf Minuten hier“, sagt sie.

Der Außenhaus-Verkauf, den es in dem Imbiss natürlich schon vor Corona gab, ist während der Pandemie erst recht wichtig geworden. „Wir haben es während Corona auch mal mit einem Lieferdienst probiert. Aber der Aufwand ist zu groß, denn wir bräuchten dafür immer einen Fahrer“, erzählt Wegener, während schon die nächsten Kunden im Vorraum stehen und auf die Speisekarte schauen.

Von Stephan Hartung