Eltern von Grundschülern in Niedersachsen mussten vor wenigen Wochen darüber entscheiden, ob ihre Kinder weiterhin zum Präsenzunterricht in die Schule gehen oder zu Hause im Homeschooling lernen. An Barsinghäuser Grundschulen fielen die Entscheidungen zum Teil ganz unterschiedlich aus: Während zum Beispiel an der Adolf-Grimme-Schule (AGS) in der Barsinghäuser Nordstadt lediglich drei bis vier Prozent der Schüler im Heimunterricht lernen, sind es an der Ernst-Reuter-Schule (ERS) in Egestorf rund 20 Prozent. Alle anderen Kinder besuchen die beiden Schulen im täglichen Wechsel von Lernen in der Schule und Lernen zu Hause.

Schwierige Entscheidung

Nach Einschätzung von ERS-Leiterin Edith Lutterbüse standen die Väter und Mütter vor einer schwierigen Wahl: Weil sie zwischen der Sorge um die Gesundheit ihres Kindes einerseits sowie der Angst um Bildungsnachteile und dem Wunsch nach sozialen Kontakten andererseits abwägen mussten. Viele Kinder wollen laut Lutterbüse in die Schule gehen und dort ihre Freunde treffen. Anderseits sollen solche Kontakte in der Corona-Krise vermieden werden.

„Den Eltern diese schwere Entscheidung zu überlassen, finde ich unverantwortlich. Eine klare Haltung und Verantwortungsübernahme seitens der Landesregierung wäre wünschenswert gewesen“, betont die Schulleiterin.

Für die Schule sei von vornherein klar gewesen: Kein Kind soll einen Nachteil haben, wenn sich die Eltern für den Gesundheitsschutz und somit für das Lernen zu Hause entscheiden. Daher werde der Unterricht in Egestorf so aufbereitet, dass alle Schülerinnen und Schüler problemlos mitlernen können – egal, ob sie in der Schule oder zu Hause sind.

Digitales Lernen vorbereitet

Im ersten Schulhalbjahr seit dem Sommer 2020 habe die Ernst-Reuter-Schule die Zeit genutzt, um die Jungen und Mädchen in das digitale Lernen einzuarbeiten. Als Pilotschule verfüge die ERS über einen Schulserver und 25 i-Pads – ein enormer Vorteil, den andere Grundschulen in der Deisterstadt laut Edith Lutterbüse immer noch nicht haben.

So ließen sich Lernprogramme in einem regelmäßigen Austausch mit den Lehrkräften nutzen. Hinzu kommen Videokonferenzen, um Kontakt untereinander zu halten und die Kinder zu Hause bei wichtigen Themen „live“ in den Unterricht mit einzubinden.

Für Bildungsgerechtigkeit

Dieses Konzept funktioniere gut. „Aber ohne die Unterstützung der Eltern geht es nicht. Außerdem sind wir auf die Ausstattung der Elternhäuser mit digitalen Endgeräten angewiesen“, erläutert die Schulleiterin. So haben die Schulkinder in den Flüchtlingsheimen noch keine Chance, am digitalen Lernen teilzuhaben. „Selbst wenn sie über digitale Endgeräte verfügen würden, so fehlt ihnen doch der Internetzugang – ein funktionierendes W-Lan. Hier ist die Stadt für eine Bildungsgerechtigkeit aller Kinder dringend gefordert“, sagt Lutterbüse.

Deren Kollegin Birgit Geyer von der Adolf-Grimme-Schule betreut mit ihrem Kollegium nahezu 97 Prozent aller Schüler im täglichen Wechselunterricht in der Schule. „Nur wenige Eltern belassen ihre Kinder im Homeschooling. Der Präsenzunterricht wird hier eindeutig bevorzugt“, sagt die Leiterin. Insbesondere berufstätige Eltern seien darauf eingestellt.

Regelmäßigkeit wichtig

Eine gewisse Regelmäßigkeit im Schulalltag sei für viele Kinder wichtig. Daher sei sie auch froh, die Kinder in der Schule zu haben. „Mein pädagogisches Herz freut sich darüber. Aber aus Sicht des Infektionsschutzes beschleicht mich manchmal ein Gefühl der Unsicherheit“, erläutert Geyer. In der Schule selbst seien jedoch alle Vorkehrungen für einen sicheren Unterricht getroffen.

Für das digitale Lernen sei mittlerweile das I-Serv-System an der Grundschule installiert worden und laufe nun allmählich an. Allerdings hake das digitale Lernen oftmals an der fehlenden Ausstattung der Elternhäuser mit Endgeräten und/oder Internetzugängen. Deshalb konzentriere sich die AGS auch noch auf den Unterricht mit Papier. „Das Lernen muss für alle Kinder gleichermaßen machbar sein. Und Papier funktioniert in allen Familien“, betont Birgit Geyer.

