Barsinghausen

Land und Region wollen das Impfangebot massiv ausbauen, um der vierten Pandemie-Welle etwas entgegenzusetzen. Am Mittwoch hat in Barsinghausens Fußgängerzone ein mobiles Impfzentrum eröffnet, in dem sich Interessierte ohne Terminvereinbarung ein Vakzin spritzen lassen können. Die Resonanz auf das gemeinsame Angebot von Stadt Barsinghausen und Region Hannover war am Eröffnungstag groß.

Zur Eröffnung rund 250 Impfwillige

Nach Angaben von Matthias Wuttig aus dem städtischen Gebäudewirtschaftsamt haben am Eröffnungstag rund 250 Bürgerinnen und Bürger von dem neuen Angebot in der Innenstadt Gebrauch gemacht. Die maximale Kapazität der Einrichtung liege bei rund 300 Impfungen pro Tag, erklärte Wuttig.

Die ersten Impfwilligen hatten sich am Mittwochmorgen bereits gut 90 Minuten vor dem offiziellen Start vor den Räumen im Gebäude Marktstraße 5 eingefunden. Bis zur Eröffnung um 10 Uhr war die Schlange der Wartenden auf mehr als 50 Personen angewachsen. „Angesichts dieser großen Nachfrage bin ich sehr stolz darauf, dass es uns gelungen ist, innerhalb weniger Tage das mobile Impfzentrum einzurichten“, zeigte sich Barsinghausens Bürgermeister Henning Schünhof zufrieden. Verimpft wird dort der Wirkstoff des Pharmakonzerns BioNTech.

Kurze Vorlaufzeit

Erst vor acht Tagen hatte laut Schünhof das Gesundheitsamt der Region Kontakt mit der Stadtverwaltung aufgenommen und den Vorschlag geäußert, in der Deisterstadt eine solche Einrichtung an den Start zu bringen. Der Bürgermeister lobte noch während des Premierentags die Arbeit seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es sei ihnen gelungen, „innerhalb dieser kurzen Vorlaufzeit ein komplettes Impfzentrum aus dem Boden zu stampfen – angefangen von der Anmietung der Räumlichkeiten über deren Ausstattung mit Tischen, Stühlen und anderem notwendigem Mobiliar bis hin zur Anpassung unserer Hygienekonzepte“.

Unterlagen auf Stadt-Homepage

Geimpft wird in Barsinghausens City montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr, wobei eine Terminvereinbarung oder eine Anmeldung nicht notwendig sind. „Angesichts der großen Nachfrage am ersten Tag sowie der fast 100 Anrufe und der mehr als 700 Homepage-Zugriffe auf unsere Meldung zum Stadt des Impfzentrums kann es aber zu Wartezeiten kommen“, macht Wuttig deutlich.

Um den Ablauf vor Ort so reibungslos wie möglich zu gestalten, haben und seine Kolleginnen und Kollegen den notwendigen Anamnesebogen und die Info-Blätter auf der Homepage der Stadtverwaltung über barsinghausen.de bereitgestellt. „Wir haben auch eine spezielle Verlinkung zu den Dokumenten in unterschiedlichen Sprachen gesetzt“, ergänzt er. Ziel sei es, dass Angebot möglichst niedrigschwellig zu gestalten.

