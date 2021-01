Barsinghausen

Momentan kommen nur die Abschlussklassen in die Goetheschule. An der KGS sind das sieben Klassen mit insgesamt 160 Schülern, die in den größten Räumen – in den Turnhallen, in der Aula und in der Mensa – unterrichtet werden. „Eine große Schule hat viele Kapazitäten, um schnell auf Anforderungen seitens der Behörden, der Schülerschaft und des Schulträgers zu reagieren“, sagt Schulleiter René Ehrhardt. Trotzdem sei die pandemiebedingte Unsicherheit ein entscheidendes Kriterium in der täglichen Arbeit. „Schulen sind nicht infektionsfrei“, betont er. Der Arbeitsschutz des Kollegiums sei seines Erachtens nicht hinreichend in den öffentlichen Diskussionen berücksichtigt worden. „Ich persönlich bin sehr dankbar, dass wir noch keine schwerwiegende Erkrankung hatten“, sagt der Chef der KGS.

Selfi aus dem Büro: HAG-Leiterin Silvia Bethe nach der letzten Zeugniskonferenz, die natürlich digital stattgefunden hat. Quelle: privat

Sorgen, dass beim Lernen zu Hause zu viel auf der Strecke bleibt, macht er sich nicht: „Es fielen schon immer Unterrichte aus, nicht nur durch eine Pandemie. Es wird niemand mehr benachteiligt, als es durch unsere Systeme sowieso der Fall ist.“ Sozialarbeit sei immer zu gering finanziert, bedauert Ehrhardt. Sein Kollegium leiste hier aber großartige pädagogische und soziale Arbeit. Dort, wo etwas schieflaufe, würden sofort Hilfen eingeleitet. Und trotz Corona-Lockdown gilt: Nutzen alle Beratungsversuche nichts, gibt’s für Schulschwänzer eine Anzeige.

Der direkte Kontakt fehlt

„Selbstverständlich ist das Lernen auf Distanz für alle eine Herausforderung“, sagt auch der Leiter der Lisa-Tetzner-Oberschule (LTS), Markus Vehrenkamp. Die Lehrkräfte seien engagiert und unterstützten die Schüler mit erheblichem Einsatz, aber es fehle natürlich der direkte Kontakt. „Distanzlernen kann den Präsenzunterricht nie vollständig und gleichwertig ersetzen.“

An der LTS befinden sich drei neunte und drei zehnte Klassen, zusammen 131 Schüler im Szenario B und werden in halben Klassen im Wechselmodell unterrichtet. Etwa 20 Schüler davon sind durch die Eltern vom Präsenzunterricht befreit. Alle anderen Klassen befinden sich ohnehin im Homeschooling. Der Schulleiter der LTS lobt: „Dank der guten Vorbereitung im Unterricht sowie in der Medienerziehung und der Erfahrung vom ersten Lockdown sind die Schüler im Umgang mit den Medien sehr kompetent.“

„IServ bietet gute Möglichkeiten“

Das Hannah-Arendt-Gymnasiums ( HAG) war auf Szenario C vorbereitet. Dennoch sei der Start nach den Ferien etwas stockend verlaufen, weil es Probleme mit IServ gab, bestätigt Schulleiterin Silvia Bethe das, was auch Schüler und Eltern berichten. Diese Probleme seien mittlerweile behoben und Bethe findet: IServ biete gute Möglichkeiten zur digitalen Kommunikation. Alle Lehrkräfte, Schüler und Elternvertreter hätten einen eigenen Account und eine E-Mail-Adresse, es könnten Gruppen gebildet werden, es gebe ein komfortables Aufgabentool, man könne Dateien teilen.

Nur die 93 Abiturienten kommen momentan in die Schule. „Da wir derzeit viel Platz haben, lassen wir den ganzen Jahrgang jeden Tag kommen und verteilen die größeren Kurse auf zwei Räume“, berichtet die HAG-Leiterin. Obergrenze sind 16 Schüler in einem Raum.

Soziale Schere geht weiter auf

„Ja, natürlich bleibt vieles auf der Strecke“, sagt Bethe. Lernen lebe von der persönlichen Beziehung und von der unmittelbaren Begegnung. Das fehlt derzeit. Videokonferenzen könnten das zum Teil auffangen, aber es sei nicht dasselbe. „Wir haben keine Möglichkeit, Kinder während des Lernens sofort und individuell zu ermutigen – das müssen derzeit die Elternhäuser übernehmen“, sagt Bethe. Für Eltern sei das aber viel schwerer als für Lehrkräfte, weil hier noch viele andere Ebenen der Eltern-Kind-Beziehung eine Rolle spielten. Sozial benachteiligte Familien in beengten räumlichen Verhältnissen hätten es besonders schwer. „Es wurde ja schon vielfach gesagt, dass die soziale Schere durch den Lockdown weiter aufgeht. Dem kann ich für den Bildungsbereich nur zustimmen“, sagt die Leiterin des Barsinghäuser Gymnasiums.

Von Jennifer Krebs