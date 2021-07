Barsinghausen

Der Vorstand ist erleichtert: Nach monatelanger Corona-Zwangspause tastet sich der Verein Calenberger Cultour und Co. (CC&Co.) mit ersten Veranstaltungen wieder zurück in die Normalität. „Die Menschen haben die Kultur vermisst“, sagt Vorsitzende Helga Winkler. Die Zuschauer seien aber noch verhalten und vorsichtig. Ohnehin könnten bei Weitem nicht so viele Karten wie normalerweise verkauft werden, weil genügend Abstand eingehalten werden müsse.

„Calenberger Classics“ am 18. Juli

Die vier Theatergastspiele an den vergangenen Wochenenden im Schulzentrum Am Spalterhals seien aber trotzdem schon wieder ganz gut angenommen worden, berichtet Winkler. CC&Co. hatte seine diesjährige Theatersaison bis in den Juli verlängert, nachdem Kulturveranstaltungen im Zuge der abflachenden Pandemie wieder möglich waren. Am nächsten Sonntag, 18. Juli, gibt es noch ein Konzert im Kloster in der Reihe „Calenberger Classics“.

„Das war wirklich schwierig für uns“

Die Corona-Krise ist eine immense Herausforderung. Seit 30 Jahren belebt Calenberger Cultour und Co. die Kulturszene in Barsinghausen mit Theater, Kleinkunst und Comedy. Später kam noch die klassische Konzertreihe dazu. Fast acht Monate Zwangspause für den Kulturverein – „das war wirklich schwierig für uns“, sagt Winkler. Sie musste im Lockdown viel mit den Gastspieltheatern telefonieren, weil Vorstellungen immer wieder verschoben werden mussten. Ihr Stellvertreter Bernd Schwenger kümmert sich um die Buchhaltung im Verein. Es gebe zwar gewisse Rücklagen, sagt er. „Aber ohne den Hilfsfonds der Stadt hätten wir ein Riesenproblem gehabt.“

Boris Aljinovic spielt in der Komödie „Nein zum Geld“ am 2. Oktober im Theater Am Spalterhals. Quelle: Gio Loewe

Neue Saison startet im September

Calenberger Cultour & Co. geht zuversichtlich und gut vorbereitet in die neue Saison. Die Programmhefte sind gedruckt. Sofern die Corona-Entwicklung es zulässt, soll die Saisoneröffnung am Sonntag, 19. September, mit der Plattdeutsch-Kabarettistin Brigitte Wehrhahn im Sporthotel Fuchsbachtal sein. Für die Kontaktnachverfolgung nutzt der Verein bei seinen Veranstaltungen die Luca-App. „Es wäre schon toll“, sagt Winkler, „wenn man wieder etwas mehr Leute einlassen könnte.“ Sie denkt an vielleicht 250 oder sogar 300 – wenn die Besucher vollständig geimpft, genesen oder negativ getestet seien. Das Theater am Spalterhals habe eine moderne Lüftungsanlage.

Die weiteren Veranstaltungen im Programm 2021/2022:

Sonnabend, 2. Oktober: „Nein zum Geld“, eine rabenschwarze Komödie mit Boris Aljinovic die zeigt, wozu Geld die Menschen treibt.

Dienstag und Mittwoch, 5. und 6. Oktober: „Rotkäppchen reloaded“, für Kindergartenkinder aus Barsinghausen wird das alte Märchen neu erzählt.

Sonntag, 10. Oktober: Calenberger Classics mit Studierenden der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover.

Sonntag, 7. November: Calenberger Classics mit Schülern des Instituts zur Frühförderung musikalisch Hochbegabter.

Sonnabend, 13. November: „Verhängnisvolle Affäre“, der Psychothriller und Kinoklassiker bleibt unvergessen, die Theaterfassung steht dem in nichts nach.

Freitag, 10. Dezember: „Heiligabend“, ein Stück für zwei Schauspieler und eine Uhr.

Mittwoch, 15. Dezember: „Die Schneekönigin“, zur Weihnachtszeit gibt es das Märchen von Hans Christian Andersen als Familien-Musical-Event.

Sonnabend, 22. Januar: „Nachts im Bundestag“, Politiker am Rande des Wahnsinns mit dem legendären Kabarett Distel aus Berlin.

Sonntag, 30. Januar: „4000 Tage“, eine ernste Komödie, die es schafft, das Thema Amnesie witzig und boulevardesk in Szene zu setzen.

Sonntag, 20. Februar: „Kinky Boots“, eine Musical-Show voller Glanz und Glamour mit Musik von Cyndi Lauper.

Sonntag, 13. März: „Und wer nimmt den Hund?“, eine Scheidungskomödie mit Marion Kracht.

Sonntag, 24. April: Calenberger Classics mit Studierenden der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover.

Sonnabend, 30. April: „Ada“, Christian Berkel liest aus seinem neuen Roman, in dem er eintaucht in die dynamische Zeit der Fünfziger- und Sechzigerjahre.

Sonnabend, 14. Mai: „Sarg niemals nie“, ein Musical zum Todlachen.

Sonnabend, 21. Mai: „Salut Salon – „Die Magie der Träume“, anlässlich des 30-jährigen Bestehens von Calenberger Cultour & Co.

Sonntag, 2. Mai: Calenberger Classics mit Schülern des Instituts zur Frühförderung musikalisch Hochbegabter.

Zehn Jahre Theater für Kinder Mit dem Löwen, der nicht schreiben konnte, fing vor zehn Jahren alles an. Diese Geschichte aus dem Dschungel war das erste Theaterstück für Kinder, das Calenberger Cultour & Co. zeigte. Der Kulturverein wollte die kulturelle Bildung stärken – „und das ist uns gelungen“, findet Götz Obitz, der die Kindertheater-Reihe organisiert. 21 Kindertheater-Vorstellungen mit mehr als 4000 Zuschauern wurden mittlerweile gespielt. 26 Barsinghäuser Kindergärten sind regelmäßig dabei. Auf Wunsch werden die Kita-Gruppen mit dem Bus abgeholt. Die Ragge-Grocholesky-Stiftung unterstützt den Verein dabei finanziell. In diesem Jahr hat CC&Co. für die Kinder das Clownsduo Herbert und Mimi gebucht, das am 5. und 6. Oktober „Rotkäppchen reloaded“ in der Aula der KGS spielen wird. Der Kulturverein sieht sich die Stücke immer vorher an und besucht viele Messen, um die richtige Auswahl zu treffen.

Von Jennifer Krebs