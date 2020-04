Ganz im Zeichen strenger Vorsichtsmaßnahmen hat am Montag der Präsenzunterricht in zwei der drei weiterführenden Schulen in Barsinghausen wieder begonnen. Zunächst werden die Abschlussjahrgänge wieder in den Schulen unterrichtet. Das Hannah-Arendt-Gymnasium hat noch Zeit bis zum 11. Mai, um den Neustart vorzubereiten.