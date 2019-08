Barsinghausen

Die Mitglieder und Freunde des Stadtmarketingvereins Unser Barsinghausen haben ihr Sommerfest am Montagabend erstmals rund um das Naturfreundehaus im Bullerbachtal gefeiert. Am neuen Standort im Grünen wurde auch gleich ein neuer Besucherrekord verzeichnet: Rund 100 Personen hatten sich zu dem entspannten Beisammensein angemeldet. „Wir wollen uns gut unterhalten, austauschen und kollegiale Gespräche führen“, gab Unser Barsinghausen-Vorsitzender Hendrik Mordfeld in seiner Begrüßung als Ziel für den Abend vor. Viele der Vereinsmitglieder gehören zum Kreis der Geschäftsleute in der Barsinghäuser Innenstadt. Mordfeld lobte diese für deren gute Beratung und die Konzentration auf regionale Produkte.

Hendrik Mordfeld (rechts) überreicht ein Präsent an Ulrich Tebbe, der aus dem Vorstand des Stadtmarketingvereins ausgeschieden ist. Quelle: Andreas Kannegießer

Der Vorsitzende nutzte die Gelegenheit auch für lobende Worte an die Kooperationspartner des Stadtmarketingvereins, die Deutsche Marktgilde und die IG Weihnachtsdorf, die mit ihren Aktivitäten „die Fußgängerzone bereichern“. Bürgermeister Marc Lahmann würdigte in seinem Grußwort das Engagement von Unser Barsinghausen: „Sie machen die Stadt attraktiv“, sagte er. Es sei die Arbeit der Menschen vor Ort, die Barsinghausen lebenswert mache.

Dank an Ulrich Tebbe

Mordfeld nutzte die große Runde, um sich mit einem Präsent bei Ulrich Tebbe zu bedanken, der sich nach langjähriger Mitarbeit im Vorstand aus dem Gremium zurückgezogen hatte.

Christian Rasche und sein Team verwöhnten die Gäste des Sommerfestes mit Krustenbraten, Gyros- und Putenbraten. Dazu gab es ein Fass Bier, das die Stadtsparkasse und der Bürgermeister gemeinsam gestiftet hatten. Traditionsgemäß ging es später am Abend noch heiß her bei einem Turnier am Krökeltisch. Den von der Stadtsparkasse gestifteten Wanderpokal durfte wiederum das eingespielte Krökelteam der Sparkasse mit nach Hause nehmen.

Gut gebräunt: Christian Rasche versorgt die Festgäste mit Fleischspezialitäten vom offenen Feuer. Quelle: Andreas Kannegießer

