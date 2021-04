Barsinghausen

Die CDU/FDP-Gruppe im Barsinghäuser Rat möchte über den künftigen Standort der Bert-Brecht-Förderschule (BBS) in den städtischen Gremien noch einmal diskutieren. Die Ratsgruppe verweist auf die offenbar sehr hohen Sanierungskosten für das alte Gebäudeensemble an der Schulstraße. Die Gruppe hat einen Antrag für die Ratsgremien gestellt, wonach die Sanierungskosten zunächst exakt ermittelt werden sollten, ehe die endgültige Entscheidung über den künftigen Standort gefällt wird.

Eigentlich hatte der Rat der Stadt vor rund zwei Jahren schon mit einem Grundsatzbeschluss die Weichen für einen Umzug der Förderschule auf das Areal des Schulzentrums Am Spalterhals gestellt. Vor wenigen Wochen dann hatte die Stadtverwaltung allerdings dafür plädiert, die Förderschule an ihrem jetzigen Standort in der City zu belassen – so, wie es sich das Kollegium der Bert-Brecht-Schule auch aus pädagogischen Gründen wünscht. An dem eigenen Standort seien die Schüler unter sich, es gebe viel Platz und Raum zur Entfaltung, hieß es.

Sanierter Altbau für öffentliche Nutzung?

Die Verwaltung will dem Wunsch der Schule folgen. Sie schlägt vor, den wegen Brandschutzmängeln derzeit ungenutzten Altbau der Bert-Brecht-Schule für rund 900.000 Euro sanieren zu lassen. Der Altbau soll laut Plan dann auch als Ausweichquartier für die Wilhelm-Stedler-Schule dienen, solange diese Grundschule ab 2023 am angestammten Platz ganz neu gebaut wird. Später könnte der sanierte Bert-Brecht-Altbau dann nach den Vorstellungen der Stadtverwaltung für verschiedene öffentliche Zwecke genutzt werden.

Aus Sicht der CDU/FDP-Gruppe gibt es aber ungeklärte Fragen bei diesem Konzept. In ihrem Antrag verweist die Fraktion darauf, dass auch die derzeit genutzten neueren Gebäude der Bert-Brecht-Schule „in weiten Teilen grundlegend sanierungsbedürftig“ seien. Das sei bei einer Begehung deutlich geworden. Dieser Sanierungsbedarf sei erst einmal zu ermitteln, „bevor die weitere Schulstandortdiskussion geführt wird“, heißt es in dem Antrag. Nach den Worten von CDU-Stadtverbandsvorstandsmitglied Christiane Bohrßen ist „eine gründliche Abwägung der Kosten“ für eine Vollsanierung des Gebäudes an der Schulstraße im Vergleich zu einem Umzug auf den künftigen, ebenfalls grundsanierten Schulcampus am Spalterhals unbedingt notwendig.

Förderschule braucht räumlichen Abstand

Einbezogen werden sollte bei der Abwägung laut Antrag der CDU/FDP-Gruppe auch die mögliche städtebauliche Nachnutzung des BBS-Geländes an der Schulstraße.

Ausdrücklich betonen Christ- und Freidemokraten, „wie wichtig und unverzichtbar ein geschützter Raum für Kinder und Lehrkräfte der Bert-Brecht-Schule ist“, wie Bohrßen sagt. Die Schulleitung halte eine räumliche Abgrenzung der Bert-Brecht-Schule auf dem künftigen Campusgelände am Spalterhals für unbedingt notwendig. „Dem stimmen wir als CDU/FDP-Gruppe ausdrücklich zu, und dieses ist bei den Planungen vorrangig zu berücksichtigen“, bekräftigt Bohrßen.

