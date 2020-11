Barsinghausen

Das soziale Kaufhaus in der Bahnhofstraße in Barsinghausen und das benachbarte soziale Textilkaufhaus setzen ihre Arbeit trotz des Corona-bedingten Teil-Lockdowns ohne Einschränkungen fort. Die beiden gemeinnützigen Läden hatten ihre Öffnungszeiten gerade erst im Oktober wieder bis 18 Uhr ausgedehnt, nachdem wegen der Pandemie über Monate hinweg bereits um 16 Uhr geschlossen worden war. „Wir bleiben im zweiten Lockdown bei den längeren Öffnungszeiten“, sagt Filialleiterin Sabine Bargfrede.

Arbeit ermöglicht gesellschaftliche Teilhabe

Die beiden Läden sind aus Sicht der Verantwortlichen nicht nur für den großen Kundenstamm von großer Bedeutung, sondern auch für viele Mitarbeiter. „Wir ermöglichen den Menschen durch die Arbeit bei uns gesellschaftliche und berufliche Teilhabe“, sagt Betriebsleiter Andreas Volkmann von der gemeinnützigen Labora gGmbH. Die Trägergesellschaft betreibt nicht nur die beiden Barsinghäuser Läden und die Jugendwerkstatt an der Hannoverschen Straße, sondern auch sechs weitere soziale Betriebe in ganz Niedersachsen sowie Freizeitstätten im Harz. Zum Team in Barsinghausen gehören sowohl fest angestellte Kräfte wie auch Mitarbeiter, deren Beschäftigung vom Jobcenter gefördert wird. Zudem sind sogenannte Ein-Euro-Jobber, Minijobber und Ehrenamtliche mit von der Partie.

Das Sozialkaufhaus und der soziale Textilladen sind auf Spenden von Möbeln und anderen Einrichtungsgegenständen in einem guten Zustand sowie Textilien angewiesen. Nachschubprobleme gibt es nicht, die Barsinghäuser Bürger versorgen die Einrichtungen reichlich mit Gebrauchtwaren.

Kunden bleiben nicht mehr so lange

Das Sozialkaufhaus war nach den Worten von Bargfrede und ihrem Stellvertreter Wilfried Klenner gerade wieder auf dem Weg zu den Umsatzzahlen aus der Vor-Corona-Zeit. „Ganz erreicht hatten wir das Vorkrisenniveau aber noch nicht“, berichtet Bargfrede. Sie beziffert den Umsatzrückgang auf insgesamt rund 25 Prozent. Nun stellt sich das Team erneut darauf ein, dass einstweilen wieder mehr Kunden aus Vorsicht wegbleiben könnten. Schon in den vergangenen Wochen habe sich deren Verhalten gewandelt. „Sie bleiben nicht mehr so lange bei uns“, sagen Bargfrede und Klenner.

Gründe für die Zurückhaltung gibt es nach Einschätzung der Verantwortlichen nicht. Im Sozialkaufhaus gilt ein strenges Hygienekonzept mit festgelegten Laufrichtungen. Die Zahl der Kunden in dem rund 400 Quadratmeter großen Sozialkaufhaus ist auf 40 begrenzt. Exakt so viele Einkaufskörbe stünden bereit, und es herrsche Körbenutzungspflicht, erläutert Volkmann. „Das klappt total gut“, lobt Bargfrede. „Wir wollen sowohl die Kunden wie auch unsere Mitarbeiter schützen“, ergänzt Betriebsleiter Volkmann.

Rabatte zum 30-jährigen Bestehen

Die gemeinnützige Labora-Gesellschaft ist vor genau 30 Jahren gegründet worden. Zum Gesellschafterkreis gehören eine katholische Kirchengemeinde aus Peine, das Bistum Hildesheim sowie die Diözesanverbände von Kolping und der Katholischen Arbeitnehmerbewegung. Den runden Geburtstag ihrer Trägergesellschaft haben die beiden Barsinghäuser Läden mit einer eintägigen 30-Prozent-Rabattaktion auf das gesamte Sortiment begangen. Die Kunden wussten die besonderen Schnäppchen zu schätzen: „Schon morgens vor der Öffnung haben etliche Leute vor der Tür gestanden“, berichtet Bargfrede.

