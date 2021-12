Barsinghausen

Nach den guten Resonanzen aus dem Vorjahr musste es einfach eine Fortsetzung geben – nämlich eine Übertragung des Weihnachtsgottesdienstes im Radio. Erneut ist eine Präsenzveranstaltung in der Klosterkirche aufgrund der Corona-Lage nicht möglich. Es musste also wieder einmal eine Alternative her. „Justus ist auf mich und Herrn Sell zugegangen und hat gefragt, ob wir den Weihnachtsgottesdienst nicht wieder im Radio übertragen wollen“, sagt Uta Junginger, Pastorin der Marienkirchengemeinde Barsinghausen. Herr Sell, das ist Sascha Sell, Lehrer am Hannah-Arendt-Gymnasium Barsinghausen (HAG) und dort Leiter der Schulradio-AG. Justus Harms gehört dem sogenannten Spalterradio des HAG an – und lief mit seinem Vorschlag bei den Erwachsenen offene Türen ein.

Predigt, Musik und Krippenspiel – alles online

„Wir mussten nicht lange überlegen. Das machen wir“, sagt Junginger und erinnert sich, dass der Übertragung beim vorherigen Mal viele Hörer lauschten. Für musikalische Beiträge wird erneut Die Band(e), die Jugendband der Mariengemeinde, sorgen. Eine kleine Predigt wird die Pastorin noch einsprechen. Um was es inhaltlich geht, soll allerdings bis zur Sendung eine Überraschung bleiben – in der Klosterkirche hat sich Junginger mit Justus Harms und Sell zumindest schon besprochen.

Die Aufnahme wird im heimischen Tonstudio des HAG-Schülers abgemischt, der bis zur Fertigstellung des Gottesdienstes noch viel Zeit benötigt für den Zusammenschnitt – dabei hilft ihm seine Schwester Charlotte. Justus Harms muss zudem das Krippenspiel einbauen. 15 angehende Konfirmanden der Mariengemeinde haben dieses beliebte Gottesdienstelement gemeinsam mit einigen Mitgliedern des Spalterradio-AG zuletzt in der Klosterkirche aufgenommen.

Uta Junginger spricht mit Justus Harms und Sascha Sell (rechts) die Predigt für die Radioaufnahme durch. Quelle: Stephan Hartung

Weihnachtsgottesdienst wird zweimal ausgestrahlt

Das Produkt wird dann eine 30 bis 45 Minuten lange Sendung im Spalterradio sein, die Heiligabend zweimal ausgestrahlt wird – um 16 und 18 Uhr. Der Slogan des Weihnachtsgottesdienstes lautet: „Hört, was euch verbindet“. Ohnehin ist das 24-Stunden-Programms des Spalterradios aktuell sehr weihnachtlich. Täglich öffnet sich ein Türchen des Adventskalenders. So stellten beispielsweise Schüler der sogenannten Polen-AG Rezepte für traditionelle Weihnachtsgerichte vor, andere gaben Geschenktipps.

„Wir machen das Spalterradio aber nicht nur für die Schule, sondern als Webradio für ganz Barsinghausen“, sagt Sell. Interessierte können auf www.han-nah.de/radio den Zugang finden. Von dort gibt es den Link zum Programm und damit auch zum Weihnachtsgottesdienst – für den es aber nur die zwei Ausstrahlungstermine geben wird. „Wir haben keine Audiothek, über die man die Beiträge dauerhaft abrufen kann“, sagt Sell und lacht.

Und für den größten Wunsch aller Beteiligten zum Fest benötigt man keine große Fantasie. So gut das Spalterradio in Kooperationen mit der Kirchengemeinde den Gottesdienst auch vorbereiten wird – im nächsten Jahr soll es dieses Format am liebsten nicht mehr geben. Gottesdienste in Präsenz – in der Kirche und ohne Corona – machen einfach mehr Spaß.

Von Stephan Hartung