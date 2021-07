Barsinghausen

Die Barsinghäuser Stadtsparkasse unterstützt die Arbeit der fünf Feuerwehrmusik- und Spielmannszüge im Stadtgebiet in diesem Jahr erneut mit einer finanziellen Zuwendung. Vorstandsvorsitzender Reinhard Meyer und Marketingleiter Martin Wildhagen haben jetzt einen symbolischen Scheck über 4000 Euro an Stadtmusikzugsprecher Karsten Engelke und den stellvertretenden Stadtbrandmeister Kai Krömer überreicht. Bereits im Mai hatte das Geldinstitut Wärmebildkameras im Wert von 4000 Euro als weitere Spende an die Stadtfeuerwehr übergeben.

Regelmäßige Unterstützung seit 15 Jahren

Auf die finanzielle Unterstützung der Sparkasse können sich die Feuerwehren bereits seit rund 15 Jahren verlassen. Wildhagen erinnerte an die im November 2006 abgeschlossene Vereinbarung zwischen Stadtsparkasse, Stadtverwaltung und der Stadtfeuerwehr. Erstmals wurde dann 2007 eine Spende an die Feuerwehren überwiesen.Bis zum Start der Haushaltskonsolidierung im Jahr 2011 hatte die Stadt noch einen regelmäßigen Zuschuss für die Feuerwehrmusiker gezahlt. „Ab dem Jahr 2013 ist die Stadtsparkasse eingesprungen und spendet die zuvor von der Stadt gezahlte Summe“ erläuterte Sparkassenchef Meyer. Insbesondere die Förderung von Kindern und Jugendlichen lägen der Stadtsparkasse sehr am Herzen.

Insgesamt sind seit 2007 bisher 105.000 Euro von der Sparkasse an die Stadtfeuerwehr geflossen. Neben dem Stadtmarketing, das mit 25.000 Euro jährlich unterstützt werde, sei die Feuerwehr der zweitgrößte Spendenempfänger der Stadtsparkasse, berichtete Meyer.

Musikzüge arbeiten an Marschbuch

Musikzugsprecher Karsten Engelke bedankte sich im Namen der zurzeit 117 Feuerwehrmusikerinnen und -musiker bei der Stadtsparkasse. Das gespendete Geld solle für Noten, Instrumente und Aufwandsentschädigungen der Ausbilder verwendet werden. Auch Reparaturen der teilweise historischen Instrumente würden so ermöglicht, sagte er. Für gemeinsame Auftritte und um sich gegenseitig mit Instrumentalisten besser aushelfen zu können, soll ein einheitliches sogenanntes Marschbuch für jeden Musiker erstellt werden. Es sei eine sehr diffizile Arbeit, für jedes einzelne Instrument und jede erste, zweite und dritte Stimme die Noten der einzelnen Stücke zusammenzustellen, erläuterte Engelke.

Lesen Sie auch Barsinghausen: Neue Wärmebildkameras erhöhen Sicherheit für Einsatzkräfte

In den Stadtteilen Barsinghausen, Egestorf, Großgoltern, Hohenbostel und Langreder gibt es derzeit Feuerwehrmusik- oder Spielmannszüge. Derzeit sind die Verantwortlichen dabei, nach der langen Corona-Pause die Nachwuchs- und Jugendarbeit wieder aufzubauen und den Probenbetrieb aufzunehmen.

Willkommen in den Musikzügen sind Kinder und Jugendliche oder auch Erwachsene, die ganz neu beginnen oder nach einer Pause wieder einsteigen wollen. Die aktive Teilnahme am Einsatz- und Übungsdienst der Feuerwehren ist dafür nicht erforderlich, wie Engelke betonte.

Auch Hits und Filmmusik im Repertoire

Das Repertoire der Musik- und Spielmannszüge beinhalte schon lange nicht mehr nur alte Traditionsstücke, sondern auch moderne Stücke aus den Charts aber auch Filmmusik, betonte der Musikzugsprecher. Für jeden Geschmack sei etwas dabei.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch die musikalische Früherziehung im Musikzug Langreder soll nach den Sommerferien wieder starten. Mitmachen können dort bereits Kinder ab fünf Jahren. Sie werden spielerisch an Noten und Instrumente herangeführt. Als Ansprechpartner stehen die jeweiligen Ortsbrandmeister der Feuerwehren mit Musikzügen zur Verfügung. Für alle Fragen rund um das Thema Feuerwehrmusik im Stadtgebiet Barsinghausen ist auch Karsten Engelke unter der Telefonnummer (05105) 63284 erreichbar.

Von Andreas Kannegießer