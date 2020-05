Landringhausen

Am Sonntag haben Spaziergänger der Polizei gemeldet, dass im Bereich der Feldmark Landringhausen eine Badewanne in einem Gebüsch liegt. Die Stadt muss die Wanne nun am Montag entsorgen.

„Offensichtlich war der Eigentümer nicht schlau genug oder zu faul, die Badewanne mit dem selben Arbeitsaufwand direkt zur Mülldeponie zu bringen“, teilte die Polizei mit. Die Badewanne wäre auf dem Wertstoffhof der Deponie Kolenfeld kostenlos angenommen worden.

Von Lisa Malecha