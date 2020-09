Barsinghausen

Dank einer Spendensumme von mehr als 6700 Euro aus Barsinghausen kann das Schülerhilfeprojekt Senegal seine Arbeit fortsetzen – und vielen Jugendlichen in dem westafrikanischen Land eine Schulbildung ermöglichen. Erneut haben sich der Eine-Welt-Laden, das Hannah-Arendt-Gymnasium ( HAG), das Bücherhaus am Thie sowie die Marien-Kirchengemeinde mit ihren Konfirmanden an dieser Hilfsaktion beteiligt. Die gebürtige Barsinghäuserin Ute Gierczynski-Bocandé, die seit mehr als 30 Jahren im Senegal lebt, vermittelt das Geld an ein Schülerwohnheim in der senegalesischen Kleinstadt Salemata.

Projekt existiert seit mehr als zehn Jahren

Bereits vor mehr als zehn Jahren haben Gierczynski-Bocandé und der Eine-Welt-Laden die Schülerhilfe gegründet, um Kindern und Jugendlichen im Senegal den Besuch einer Grund- oder weiterführenden Schule zu ermöglichen. Das Hilfsprojekt leistet finanzielle Unterstützung für das Wohnheim in Salemata sowie für die sogenannten Buschschulen – das sind einfach ausgestattete Schulen in abgelegenen Dörfern für den Basis-Unterricht der Jüngsten.

Mittlerweile sammeln mehrere Einrichtungen und Gruppen aus Barsinghausen jedes Jahr für das Schülerprojekt. „Diese solidarische Hilfe aus meiner Heimatstadt freut mich ganz besonders. Ohne die große Spendenbereitschaft müsste zum Beispiel das Wohnheim in Salemata seinen Betrieb einstellen. Und die Kinder hätten keine Chance auf einen Schulabschluss“, erläutert Ute Gierczynski-Bocandé.

110 Schüler leben im Wohnheim

Im Wohnheim leben derzeit 110 Kinder und Jugendliche, die nicht jeden Tag den weiten Weg von Zuhause zur Schule und zurück bewältigen könnten. Für Unterkunft, Verpflegung und medizinische Versorgung der Schüler benötigt das kirchliche Wohnheim monatlich umgerechnet rund 1500 Euro. „Die Eltern zahlen 10 Euro pro Jahr, mehr geht nicht. Der große Rest wird aus Spenden finanziert, und davon kommt der größte Teil aus Barsinghausen“, sagt Gierczynski-Bocandé, die ständig Kontakt zur Heimleitung hält und die Einrichtung mehrfach im Jahr besucht.

„Praktische Nächstenliebe“

An der Spendenaktion für die Schülerhilfe Senegal beteiligten sich der Eine-Welt-Laden mit 2500 Euro, das Bücherhaus am Thie mit 400 Euro, die Senegal-AG des Hannah-Arendt-Gymnasiums mit 1335 Euro sowie die evangelische Marienkirchengemeinde mit 2500 Euro. „Davon stammen mehr als 900 Euro von unseren gerade erst konfirmierten Jugendlichen. Sie zeigen damit ein Stück praktischer Nächstenliebe“, betont Pastorin Uta Junginger.

Gymnasiasten des HAG, die sich in der Senegal-AG sowie in einem neuen Projekt für Burkina Faso engagierten, haben sich während des Weihnachtskonzertes 2019 in den Dienst der Schülerhilfe gestellt. „Leider gab es wegen Corona kein Sommerkonzert, sonst hätten wir noch mehr Geld zusammenbekommen“, sagte Aaron Täger, der seit einiger Zeit ebenso wie Liliann Fortmann, Alina Quindt und Hannah Schubert vom HAG zum ehrenamtlichen Helferkreis des Eine-Welt-Ladens in der Fußgängerzone gehört. Der Eine-Welt-Laden unterstützt außer der Schülerhilfe auch ein Selbsthilfeprojekt für Frauen im Senegal mit einem Spendenbetrag von 1000 Euro.

Von Frank Hermann