Allmählich steigt die Vorfreude auf das Weihnachtsfest – auch wenn Weihnachten in diesem Jahr wegen der Corona-Krise unter besonderen Vorzeichen steht. Grund zur Freude haben rund 70 Kinder aus der Deisterstadt, die mit einem Geschenk vom DRK-Wunschbaum bedacht werden. Zum Abschluss der Spendenaktion haben Annegret Ronschke und Gabriele Rother vom federführenden DRK-Stadtverband jetzt mehr als 30 hübsch verpackte Geschenke an die Kindertagesstätte Barsinghausen überreicht.

70 Wunschzettel am Baum

Seit Anfang Dezember stand ein rund drei Meter hoher Tannenbaum mit etwa 70 Wunschzetteln im Gartencenter des neuen BBM-Baumarktes an der Marie-Curie-Straße. Wer einen Weihnachtswunsch der Kinder erfüllen wollte, nahm sich einen Zettel vom Baum und brachte das Geschenk zur Weitergabe zurück in den Markt. Spielzeug und Anziehsachen für den Winter – das waren die meist genannten Wünsche der Jungen und Mädchen im Alter bis zu zwölf Jahre.

Weil der BBM-Markt wegen des Corona-Lockdowns am Mittwoch schließen musste, fiel die ursprünglich geplante Geschenkübergabe am Tannenbaum aus. Stattdessen verteilten die beiden Hauptorganisatorinnen Ronschke und Rother die Geschenke an die Sozialen Dienste und an die beiden sozialen Verkaufsläden des Roten Kreuzes. Dort können sich die Kinder oder deren Eltern die Spenden für den Gabentisch abholen.

Dank an die Spender

Außerdem überreichten die DRK-Frauen mehr als 30 Geschenkpakete an die Kita Barsinghausen. „Da sind wieder mehrere ganz wundervoll verpackte Geschenke dabei. Da geht den Kindern ganz sicher das Herz auf. Dafür gilt den Spendern unser Dank“, sagt Ronschke, Vorsitzende des DRK-Stadtverbandes.

Nach Angaben von Kita-Leiterin Silke Möller trifft die Tagesstätte eine Vorauswahl und spricht Eltern gezielt an, ob ihre Kinder einen Wunschzettel für die Spendenaktion schreiben wollen. „Manche Familien sind finanziell nicht so gut ausgestattet, um ihren Kindern das heiß ersehnte Geschenk machen zu können“, sagt Möller. Die Kita-Kinder selbst seien dann davon überzeugt, das gewünschte Spielzeug tatsächlich vom Weihnachtsmann bekommen zu haben. „Sie wissen nichts von dieser Spendenaktion“, betont die Kita-Leiterin.

Aktion seit 15 Jahren

Bereits seit 15 Jahren gibt es die DRK-Wunschbaumaktion im Advent, und seit 15 Jahren beteiligt sich die kommunale Kita an dieser Aktion – um Kindern eine große Freude zu bereiten.

