Barsinghausen

Bei einer groß angelegten Spendenaktion der Barsinghäuser Bürgerstiftung zugunsten einer fünfköpfigen Familie, die im Januar ihr gesamtes Hab und Gut bei einem Wohnungsbrand an der Hans-Böckler-Straße verloren hat, haben mehr als 100 Spender eine Summe von insgesamt 13.700 Euro zusammengetragen. Dank dieser finanziellen Unterstützung haben die Arbeiten zur Entsorgung der kontaminierten Einrichtung sowie zur Wohnungssanierung begonnen – und die Familie kann auf einen Neustart hoffen.

Mehr als 100 Einzelspenden

Die Stiftungsvorsitzende Helena Tölcke spricht von einer „unglaublichen Hilfsbereitschaft“ vieler Menschen. „Wir habe Einzelspenden in der Größenordnung von 10 bis 3.000 Euro bekommen. Nicht nur aus Barsinghausen, sondern auch aus Wennigsen, Wunstorf, Langenhagen und sogar aus Oberursel“, erläutert die Vorsitzende. Diese Spenderinnen und Spender haben laut Tölcke mit ihren Zuwendungen dazu beigetragen, die Not des Paares mit drei Kindern im Alter von drei bis neun Jahren zu lindern.

Da die Eltern keine Hausratsversicherung abgeschlossen hatten, mussten sie für die teure Entsorgung des verrußten Hausstandes selbst aufkommen. Die Bürgerstiftung sagte schnell zu, eine Summe von 4.000 Euro von den veranschlagten Entsorgungskosten zu übernehmen. Eine Spendenaktion sollte die Restsumme von weiteren 4.000 Euro aufbringen.

Schon nach wenigen Tagen hatte der Spendenerfolg den benötigten Betrag und damit alle Erwartungen übertroffen. Und auch die beauftragte Entsorgungsfirma will nach Angaben von Helena Tölcke einen reduzierten Betrag von 5.000 Euro in Rechnung stellen. Damit bleibe ein fünfstelliger Betrag übrig, um der Familie eine neue Lebensperspektive zu ermöglichen.

„Sie müssen bei Null beginnen“

„Sie müssen bei Null beginnen, denn in der Wohnung ist alles verbrannt und unbrauchbar geworden. Das heißt: Von Kleidung über Besteck, Geschirr und Möbeln muss alles neu angeschafft werden“, betont die Stiftungsvorsitzende. Nun werde mit der Familie geklärt, welche Dinge zur Grundausstattung am dringlichsten benötigt werden. Anschließend wolle die Bürgerstiftung versuchen, mögliche Sachspenden an die Familie zu vermitteln.

Dank der großen Hilfsbereitschaft haben Eltern und Kinder laut Tölcke nun eine Zukunftsperspektive: „Die Familie kann ihr Glück gar nicht fassen“, sagt sie.

Von Frank Hermann