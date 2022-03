Barsinghausen

Kugelschreiber, Feuerzeuge und andere Werbegeschenke zu Weihnachten erfreuen wenige. Anstatt unnötigen Klimbim an Geschäftsfreunde und Stammkunden zu verschenken, hat sich Carsten Wullkopf bereits vor sieben Jahren entschieden, lieber einmal im Jahr zu einer gemeinsamen Spendenaktion aufzurufen. Und auch in diesem Winter waren die Kunden seines Autohauses sehr spendabel. Bei der Sammlung kamen fast 5000 Euro zusammen, die nun dem Verein für krebskranke Kinder in Hannover zugutekommen sollen.

„Autos mit Herz“ lautete das Motto der jüngsten Spendensammlung, die laut Wullkopf über 80 Kundinnen und Kunden überzeugte, etwas für den guten Zweck zu spenden. Bis Ende Januar kamen so exakt 4589,96 Euro zusammen. „Ich habe mich richtig gefreut, dass so viele Kunden mitgemacht haben“, betonte Wullkopf, als er sich seinerseits für die Unterstützung bedankte.

Verlosaktion: Einer spendet doppelt

Den Spendenaufruf hatte der Autohausinhaber nämlich mit einer Verlosaktion verbunden. Unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern an der Spendensammlung verloste Wullkopf jeweils einen Werkstattgutschein im Wert von 150 Euro. Mit Vanessa Suffrian und Sabine Lehr holten sich zwei Gewinnerinnen ihre Gutscheine jetzt im Autohaus ab. „Ich finde das eine gute Sache. Die kleinen Kinder können sich ja selbst nicht helfen“, sagte die Steinhuderin Suffrian, die nach eigenen Angaben regelmäßig spendet. Die Ronnenbergerin Lehr unterstützt Wullkopfs Spendenaufrufe ebenfalls regelmäßig. Der dritte Gewinner, Christian Gaedke aus Gehrden, lehnte die Annahme des Gewinns hingegen ab. „Er möchte auch seinen Gewinn dem Verein für krebskranke Kinder spenden“, erklärte Wullkopf lächelnd.

Von Mirko Haendel