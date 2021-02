Die Barsinghäuserin Sibylle Wilke hat eine Hilfsaktion für eine Pastorenfamilie in Brasilien ins Leben gerufen. Für die mehrfach behinderte Tochter benötigt die Familie dringend einen speziellen Buggy.

