Barsinghausen

Auf eine Welle der Solidarität trifft die Deister-Freilichtbühne, nachdem der Theaterverein wegen der Corona-Krise alle 42 geplanten Vorstellungen für die Saison 2020 absagen musste. Viele Sponsoren und Unterstützer stehen der Bühne nach Angaben der ersten Vorsitzenden Julia Nunez-Bartolomé bei, um die Einnahmeverluste in sechsstelliger Höhe lindern zu können. „Jeder Euro ist für uns in dieser schwierigen Situation eine große Hilfe“, sagt die Bühnenchefin.

2000 Euro von der Volksbank

Zu den Sponsoren gehört unter anderem die Hannoversche Volksbank. Filialdirektor Heiko Bierwag überreichte jetzt einen symbolischen Spendenscheck über 2000 Euro. „Wir haben die Not, in der sich der Verein aufgrund der Corona-Pandemie befindet, wahrgenommen“, betont Bierwag. In Krisenzeiten spiele das gemeinschaftliche Wir eine wichtige Rolle.

Anzeige

Trotz der absehbaren finanziellen Verluste als Folge der Komplett-Absage blicken Julia Nunez-Bartolomé und der zweite Vorsitzende Malte Großstrangmann optimistisch auf das Jubiläumsjahr 2021: Dann feiert die Freilichtbühne ihr 90-jähriges Bestehen. „Wir müssen jetzt ein striktes Sparjahr einlegen. Aber für 2021 hoffen wir wieder auf mehr Normalität mit einer erfolgreichen Spielzeit vor Publikum“, erläutert die Vorsitzende.

Weitere HAZ+ Artikel

Erster Arbeitseinsatz

Ein Stück Normalität erleben einige Vereinsmitglieder an diesem Wochenende beim ersten Arbeitseinsatz auf dem Bühnengelände. Dort seien etliche Pflegearbeiten zu erledigen, die wegen der Corona-Krise warten mussten. Aber auch bei diesem Einsatz gelten Hygieneregeln und Kontaktbeschränkungen.

„Maximal zehn Leute dürfen nach vorheriger Anmeldung mitmachen. Außerdem müssen wir eine Anwesenheitsliste führen“, sagt Malte Großestrangmann.

Bühnenchor probt wieder

Mittlerweile hat auch der Bühnenchor wieder mit den Proben begonnen – ebenfalls unter strenger Beachtung der Corona-Regeln. Zwar gehören dem Chor bis zu 20 aktive Sänger an, aber nur vier Sänger dürfen zeitgleich und mit Abstand zueinander an den Proben im Spielerheim teilnehmen. „Wir proben in Etappen. Nach einer halben Stunden kommen dann vier neue Leute, nachdem wir kräftig durchgelüftet haben“, berichtet Nunez-Bartolomé.

Trotz der Einschränkungen steht nach Einschätzung der Vorsitzende fest: „Das soziale Miteinander ist für unser Vereinsleben enorm wichtig. Alle freuen sich darüber, dass es in einigen Bereichen zumindest schrittweise wieder losgeht.“

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 6 Uhr im E-Mail-Postfach.

Lesen Sie auch

Von Frank Hermann