Groß Munzel

Hüpfburg, Schnuppertraining, Sportabzeichen: Der Turn- und Sportverein (TSV) und der Tischtennis-Club (TTC) Groß Munzel haben am Sonnabend gemeinsam einen „Tag des Sports“ ausgerichtet und den Gästen dabei Einblicke in alle Abteilungen gegeben. Der Tag bildete den Abschluss der Barsinghäuser Sportentdeckertage – und bot dem TSV Gelegenheit, sein 120-jähriges Bestehen zu feiern.

„Wir wollten alle Sportarten gemeinsam präsentieren. Es ist die erste Veranstaltung dieser Art“, sagte TSV-Sprecherin Manja von Hugo. Sechs Stunden lang probierten die Gäste an verschiedenen Stationen die Angebote des TSV und des TTC aus. Das Ponyreiten kam dabei ebenso gut an wie das Probetraining auf dem Tennisplatz. Mattis (7) und Isabel (9) fanden Freude am Tennisspielen. Dem Siebenjährigen machte es sogar so viel Spaß, dass er künftig am Vereinstraining teilnehmen möchte.

Isabel (9) hat vorher noch nie Tennis gespielt – und stellt sich bei ihrer ersten Übungseinheit schon geschickt an. Quelle: Thea Schmidt

Parcours für Drei- bis Sechsjährige

Auch Teile des Sportabzeichens konnten Interessierte ablegen. Für Kinder im Alter von drei bis sechs Jahre bot der TSV das Minisportabzeichen des Landessportbunds an. „Balancieren, hüpfen, schwingen – hier werden ganz unterschiedliche Bewegungen abgefragt“, erklärte TSV-Mitglied Kerstin Wölfert. Sechs Stationen waren auf der Rasenfläche aufgebaut – darunter ein Parcours zum Balancieren und ein Seil am Fußballtor, an dem sich die Kinder von einem Podest auf eine Matte schwangen.

Auch abseits der sportlichen Angebote hatte der Verein ein abwechslungsreiches Programm aufgestellt. Kuchen- und Bratwurststand sowie ein Foodtruck luden zum Verweilen ein. Außerdem wollte Bürgermeister Henning Schünhof (SPD) der Veranstaltung einen Besuch abstatten. Für den Abend hatte der TSV zudem die Band Prisma angekündigt – und ein Feuerwerk zum Abschluss.

Schon 40 Neueintritte – trotz Corona

„Der Tag ist jetzt schon ein Erfolg“, sagte von Hugo gut zwei Stunden nach Beginn in Hinblick auf die Gästezahlen. „Corona hat gezeigt, was fehlt, wenn man keinen Sport mehr machen kann.“ Auch insgesamt sei das Jahr trotz der Pandemie gut verlaufen. Schon 40 Neueintritte habe es gegeben, insgesamt habe der TSV nun 532 Mitglieder. „Sonst waren wir immer unter der 500er-Marke“, erzählte von Hugo. Dass der Verein nicht unter der Pandemie gelitten hat, erklärte sie damit, dass die Mitglieder im Dorf eher zu ihrem Sportklub halten als in der Stadt.

So sieht Tischtennis bei den Profis aus: Felix Burk (22) und Julia Schrieber (18) spielen ein Showmatch. Quelle: Thea Schmidt

Auch die Zusammenarbeit mit dem TTC funktioniert aus von Hugos Sicht. „Die Vereine kooperieren gut“, sagte sie. Der TTC hatte sich dem „Tag des Sports“ angeschlossen und in der anliegenden Sporthalle mehrere Tischtennisplatten aufgebaut. Dort durfte jeder die Sportart einmal ausprobieren – oder den Profis bei einem Match zuschauen. Felix Burk (22), der seine Wurzeln beim TTC hat, spielte gegen die 18-jährige Oberligistin Julia Schrieber. Der Ball erreichte bei dem Spiel bereits hohe Geschwindigkeiten – dem TTC-Vorsitzenden Michael Radau zufolge war das aber „noch das Einspielen“.

Von Thea Schmidt