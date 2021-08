Barsinghausen

Die Vorbereitungen für die Barsinghäuser Sportentdeckertage gehen auf die Zielgerade. Der Sportring als Initiator der rund zweiwöchigen Veranstaltung hat eine umfangreiche Programmbroschüre fertiggestellt, die über die Homepage des Verbandes abrufbar ist. Der Höhepunkt der Sportentdeckertage soll gleich zu Beginn am Sonntag, 29. August, sein: An diesem Tag organisieren die Barsinghäuser Sportvereine im Schulzentrum Am Spalterhals, auf den Anlagen des TSV Kirchdorf und im Deisterbad eine große Informations- und Mitmachveranstaltung, um ihr reiches sportliches Angebot zu präsentieren.

Die Sportentdeckertage sollen nach dem Willen der Organisatoren ein Zeichen setzen, dass die Corona-Pandemie – zumindest im sportlichen Bereich – weitgehend überwunden ist. Aus Sicht der Sportler ist es nun höchste Zeit für einen Neustart des Trainings- und Wettkampfbetriebes.

Corona setzt Vereinen zu

Die Corona-Pandemie hat vielen Sportvereinen in Barsinghausen hart zugesetzt. Zwar sind seit Frühjahr 2020 nur wenig mehr Menschen aus den Vereinen ausgetreten als sonst auch in einem vergleichbaren Zeitraum. Allerdings sind wegen des langen Stillstands im Sportbetrieb auch nur wenige Neueintritte zu verzeichnen. Die Folge: Die normale und sonst übliche Fluktuation bei den Mitgliederzahlen war zuletzt außer Kraft gesetzt, etliche Vereine müssen einen Rückgang von 10 Prozent oder mehr verkraften.

Beim Auftakt der Sportentdeckertage am 29. August soll die Barsinghäuser Sportwelt die Gelegenheit haben, mit Vorführungen und Informationen sowie Mitmachaktionen Werbung in eigener Sache zu betreiben. In den beiden Wochen danach gibt es dann in vielen Ortsteilen spezielle Trainingsangebote zum Ausprobieren.

„Der Sport ist die größte Integrationskraft, die die Stadtgesellschaft hat“, schreibt Sportring-Vorsitzender Berthold Kuban. Der Vereinssport vermittele Werte im gegenseitigen Umgang miteinander, lasse die Menschen Emotionen ausleben – „und vor allem trägt er auch dazu bei, dass Menschen Verantwortung für andere Menschen übernehmen und dadurch das Wir-Gefühl stärken“. Lob für das Format der Sportentdeckertage gibt es auch von Barsinghausens Bürgermeister Henning Schünhof. „Ich bin überzeugt, dass es den Vereinen gelingen wird, viele neue Mitglieder zu gewinnen“, schreibt er.

Mehr als 20 Vereine machen mit

Die Auftaktveranstaltung am 29. August hat auch den Charakter einer Sportmesse und dauert von 11 bis 17 Uhr. In der Aula des Schulzentrums bauen die rund 20 beteiligten Vereine Informationsstände auf. Gleich am Eingang ist der Arbeiter-Samariter-Bund mit einer Corona-Schnellteststation vor Ort. Auf dem Schulhof gibt es Ponyreiten und unter anderem das Angebot, sich im Bogenschießen auszuprobieren. Wenige Meter weiter, auf der gemeinsamen Sportanlage des Schulzentrums und des TSV Kirchdorf, wird unter anderem Beachhandball gespielt. Die DLRG-Ortsgruppe und der Schwimm-Club Barsinghausen (SCB) informieren wiederum im Deisterbad über ihre Arbeit.

An den folgenden 13 Tagen gibt es dann ein täglich wechselndes Angebot von bis zu zehn unterschiedlichen Angeboten zum Schnuppertraining vor Ort in einzelnen Sportvereinen. Am Montag, 30. August, etwa bieten der Schützenverein Freischütz Langreder, der SCB, der TSV Egestorf und der TSV Kirchdorf Trainingsmöglichkeiten zum Ausprobieren, zudem lädt der Handballverein Barsinghausen in sein Jugend-Sommercamp ein. In den meisten Fällen sind wegen der Pandemie vorherige Anmeldungen zu den Schnuppertrainings erwünscht. Nähere Informationen gibt es in der Sportring-Broschüre, die im Internet unter www.sportring-barsinghausen.de heruntergeladen werden kann und die bis zum Veranstaltungsstart ständig aktualisiert wird.

Von Andreas Kannegießer