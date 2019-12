Barsinghausen

Der Sportring Barsinghausen sucht die erfolgreichsten Sportler des Jahres 2019. Barsinghäuser Sportvereine, aber auch Privatpersonen sind aufgerufen, Vorschläge zu machen und ihre Favoriten für die Sportlerwahl zu melden. Am Ende des Auswahlprozesses stehen wieder zwei große Veranstaltungen für Erwachsene sowie für jugendliche Sportler, bei denen die Sportler des Jahres in verschiedenen Kategorien ausgezeichnet werden. Die Ehrung für Jugendsportler ist am Freitag, 13. März, und die Sportlerehrung für Erwachsene am Sonnabend, 14. März. Beide Veranstaltungen finden im Zechensaal statt.

Die Vorbereitungen für die beiden Sportlerehrungen werden von einem Organisationsteam des Sportrings mit Gerd Köhler, Henning Theilmann und Martin Wildhagen koordiniert. Mit von der Partie ist auch wie in den Vorjahren die Mediengruppe Madsack (HAZ und Neue Presse), die für die Organisation, die Moderation und die Technik der beiden Veranstaltungen verantwortlich ist.

Vorschläge sind nur online möglich

Nach Mitteilung des Sportrings können die Barsinghäuser Sportvereine ihre erfolgreichsten Einzelsportler und Mannschaften bis zum Sonnabend, 11. Januar, beim Sportring Barsinghausen melden. Dazu stehen den Vereinen auf der Homepage des Sportrings unter der Adresse sportring-barsinghausen.de für jede Ehrungskategorie Onlinevordrucke zur Verfügung. Bei den Erwachsenen werden der Sportler und die Sportlerin 2019 sowie die Mannschaft des Jahres geehrt. Das Organisationsteam des Sportrings habe sich für diese Form der Meldung entschieden, um die Vielzahl der eingereichten Vorschläge besser bearbeiten zu können, erläutert Martin Wildhagen. „Auf anderem Wege eingereichte Vorschläge können leider nicht berücksichtigt werden.“

Auch erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler, die keinem Barsinghäuser Sportverein angehören, haben eine Chance geehrt zu werden. Diese können auch von Privatpersonen vorgeschlagen werden, wie der Sportring mitteilt. Voraussetzung sei eine Platzierung unter den ersten drei Plätzen bei einer Deutschen Meisterschaft, Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft. Die Ehrungsrichtlinie des Sportrings Barsinghausen mit allen Wertungskriterien sei auf derHomepage der Organisation unter dem Reiter „Dokumente“ zu finden.

Ehrenamtsmedaille wird verliehen

Ab dem 12. Januar wird dann der Vorstand des Sportrings unter Beteiligung örtlicher Sportjournalisten die eingereichten Vorschläge sichten. Ab Mitte Februar ist dann die Öffentlichkeit aufgerufen, für die Wahl zur Sportlerin, zum Sportler und zur Mannschaft des Jahres online oder per Stimmkarte abzustimmen. Die Betreuung dieser Abstimmung wird die Madsack-Mediengruppe übernehmen.

Zusätzlich verleiht der Sportring zur Würdigung von außergewöhnlichem ehrenamtlichem Engagement im Rahmen der Sportlerehrung für Erwachsene die Roland Freitag-Medaille. Vorschläge zur Verleihung dieser Medaille können von den Mitgliedsvereinen des Sportrings bis zum Dienstag, 31. Dezember, per E-Mail an die Adresse sportlerehrung@sportring-barsinghausen.de geschickt werden. Auch die Voraussetzungen zur Verleihung der Roland-Freitag-Medaille sind in der Ehrungsrichtlinie des Sportrings zu finden.

Von Andreas Kannegießer