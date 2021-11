Barsinghausen

In den Frühjahren 2020 und 2021 fiel sie flach und wurde zwischendurch nur einmal im kleinen Rahmen nachgeholt. Und auch im kommenden Jahr wird es aller Voraussicht nach keine Sportlerehrung in Barsinghausen geben. Die Barsinghäuser Sportwelt ist von Corona genauso gebeutelt wie viele andere Bereiche der Gesellschaft auch. Der Sportring Barsinghausen hat jedoch schon vage Ideen, wie eine Ersatzveranstaltung aussehen könnte.

Wo sportliche Wettbewerbe reihenweise abgesagt werden müssen, der Mannschaftssport mitten in der Saison abgebrochen und über Auf- und Abstieg am grünen Tisch entschieden wird, gibt es keine Ergebnisse und nur bedingt eine Vergleichbarkeit der Resultate. Vor diesem Hintergrund hält der Sportring, die Vereinigung der Barsinghäuser Sportvereine, eine Ehrung für nicht angebracht.

Angesichts steigender Inzidenzen droht dem lokalen Sport in diesem Winter dasselbe Debakel wie vor einem Jahr. Eine Veranstaltung wie die Barsinghäuser Sportlerehrung muss jedoch frühzeitig – nämlich spätestens jetzt – vorbereitet und geplant werden. Zu viel Risiko, ist aus dem Vorstand des Sportrings zu hören: „Wir hatten zwar die ganze Zeit gehofft, dass der Sportbetrieb rechtzeitig wieder aufgenommen werden kann, aber im Grunde ging es ja erst nach den Sommerferien wieder los, und jetzt drohen die nächsten Lockdowns“, sagt Martin Wildhagen, zuständig für die Finanzen beim Sportring. So sei man gar nicht erst an die Sportvereine herangetreten, um die Leistungen ihrer Sportlerinnen und Sportler abzufragen.

Schwindendes Interesse?

Doch neben den Corona-Auswirkungen nennt Berthold Kuban einen weiteren Grund, die Planungen für die nächste Sportlerehrung zunächst auf Eis zu legen. Der Sportring-Vorsitzende erklärt: „Wir hatten schon im Vorfeld der für März 2020 geplanten Ehrung eine nicht so starke Resonanz der Vereine. Und mir war klar, dass die deutlich kleinere Quote der Rückmeldungen nicht nur mit der dann beginnenden Pandemie zu tun hatte.“ Kuban vermutet, dass das Interesse der Vereine an dem Format der Veranstaltung schwindet.

Wie Ehrenamtstag, aber anders

Er versichert allerdings, dass der Sportring die Sportlerehrung zu gegebener Zeit grundsätzlich wieder aufleben lassen wolle. Für das kommende Jahr stelle man sich allerdings etwas anderes vor. „Wir wollen das Ehrenamt in den Mittelpunkt stellen“, sagt der Vorsitzende und erinnert an den sogenannten Ehrenamtstag, den der Sportring im vergangenen Jahr das erste Mal ausgerichtet hatte. Damals würdigten die Sportlerinnen und Sportler die vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer in ihren Vereinen im Rahmen einer großen Veranstaltung in der Aula des Schulzentrums Am Spalterhals.

Wildhagen kann sich vorstellen, dass zu dieser Gelegenheit auch die Sonderpreise „Preis des Bürgermeisters“ für herausragenden sportliche Leistungen und der „Preis des Rates“ für herausragendes ehrenamtliches Engagement vergeben werden. Dies geschah in der Vergangenheit im Rahmen der Sportlerehrung. Es solle aber keine „steif-traditionelle Ehrungsarie“ werden, wie Wildhagen versichert, „Vielleicht gibt es auch gar keine Ehrungen, und wir feiern ein großes Zusammenkommen“, sagt er.

Favorisiert werde im Sportringvorstand nach ersten Gesprächen die Idee, die „normalen“ Ehrenamtlichen zu würdigen. „Einige der bekannten Personen in dieser Stadt müssen nicht zum hundertsten Mal eine Medaille oder Urkunde bekommen“, betont Kuban. Eher wolle man diejenigen in den Mittelpunkt stellen, die nahezu unbemerkt ganz wichtige Arbeit leisten. „Die Personen müssen nicht seit 20 Jahren im Ehrenamt sein. Wir suchen auch die jüngeren Leute, die sich engagieren, und die wir ermutigen wollen, dabei zu bleiben“, erklärt der Vorsitzende.

Termin im Sommer 2022

Viele Ideen, doch noch wenig Konkretes – so lautet das Fazit nach ersten Diskussionen und Gedankenspielen. Nicht verwunderlich, denn der Sportring-Vorstand plant, die Veranstaltung – wie immer sie dann aussehen und heißen mag – kurz vor Beginn der Sommerferien im kommenden Jahr auszurichten. Das wäre etwa Anfang Juli. Und bis dahin kann noch viel passieren.

