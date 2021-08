Barsinghausen

Ein Weg zur Bewältigung der pandemiebedingten Krise der Barsinghäuser Sportvereine könnte nach Einschätzung des Barsinghäuser Sportrings die Bereitschaft zu deutlich engerer Zusammenarbeit untereinander sein. Der Sportring als Interessenvertretung der rund drei Dutzend Sportvereine ist bereit, die Kooperation nach Kräften zu unterstützen.

Einer der Vorreiter einer intensiveren Zusammenarbeit ist der Barsinghäuser Tennis-Club Rot-Weiß. „Wir haben ein Netzwerk Tennis gebildet“, berichtete Rot-Weiß-Vorsitzender Carsten Hettwer bei einem Gespräch mit Vertretern des Sportrings und der Barsinghäuser CDU auf der Platzanlage an der Ludwig-Jahn-Straße. Der Austausch mit dem Nachbarverein BTV und den anderen vier Tennisvereinen im Stadtgebiet funktioniere gut. Bei Bedarf könnten Sportlerinnen und Sportler eines Vereins die Anlagen des jeweils anderen Klubs ohne weiteres nutzen.

Rot-Weiß als „leuchtendes Beispiel“

Für den 5. September planen die Barsinghäuser Tennisvereine erstmals ein gemeinsames Turnier, an dem Sportlerinnen und Sportler aller Altersgruppen teilnehmen können. Sportring-Vorsitzender Berthold Kuban bezeichnete den TC Rot-Weiß als „leuchtendes Beispiel“ für die angestrebte engere Zusammenarbeit. Die Kooperation zwischen den Vereinen sei schon angestoßen, sagte er. „Das müssen wir weiter fördern.“

Die Sportvereine im Stadtgebiet haben seit Beginn der Corona-Pandemie vor fast eineinhalb Jahren etwa 10 Prozent ihrer Mitglieder verloren und jetzt insgesamt noch etwa 8600 Aktive in ihren Reihen. Nur wenige seien wegen der Pandemie ausgetreten, „aber es gibt seit März 2020 kaum Neueintritte“, erläuterte der Vorsitzende. In den Sportvereinen sei immer noch die größte Gruppe jener Menschen organisiert, die ehrenamtlich tätig seien. „Wir müssen deutlich machen, was für eine breite Palette wir abdecken“, forderte Kuban. Eine Möglichkeit dazu soll es bei den groß angelegten Sportentdeckertagen geben, die für den Zeitraum vom 29. August bis zum 11. September im Barsinghäuser Stadtgebiet geplant sind.

Sportentwicklungsplan ist in Arbeit

Die Stadt Barsinghausen, der Sportring und die Vereine sind mit Unterstützung von Experten gerade dabei, einen Sportentwicklungsplan für die Stadt zu erarbeiten. Ein wichtiges Element dabei ist auch ein Sportstättenkataster, das den politischen Gremien in der Zukunft auch als Grundlage für Investitionsentscheidungen dienen soll. Auch dahinter steckt der Gedanke, dass in der Zukunft teure Sportanlagen wohl nicht mehr nur exklusiv von einem Verein genutzt werden können. „Die Vereine werden sich entwickeln müssen“, sagte Berthold Kuban. Sehr wahrscheinlich werde es „schon in zehn oder 15 Jahren keine 35 Sportvereine mehr in Barsinghausen geben“.

Die Arbeit am Sportentwicklungsplan ist von der Corona-Pandemie behindert worden, weil persönliche Treffen und Begehungen kaum möglich waren. „Wir hängen hinterher“, sagte der Sportring-Vorsitzende. „Das Projekt hat leider an Fahrt verloren.“ Nun gelte es, die Arbeit voranzubringen. Für den 8. und 9. Oktober sei eine Bereisung der Sportstätten im Stadtgebiet geplant, aber die beiden Tage dürften nach Einschätzung des Sportrings kaum ausreichen.

Entscheidend bei der weiteren Arbeit am Sportentwicklungsplan werde sein, dass die Vereine mitmachten, sagte der Vorsitzende. „Wir hoffen, bei den Vereinen auf einen fruchtbaren Boden zu stoßen.“

Dank für städtische Hilfe in der Pandemie

Die Christdemokraten wollen den Sportring und die Vereine nach Kräften unterstützen. CDU-Ratsherr Tilman Kuban sprach von einem Herzensprojekt seiner Partei. Ziel der CDU sei es, Kooperationen und Schwerpunktbildungen im Bereich des Sports zu fördern, ergänzte Fraktionsvorsitzender Roland Zieseniß.

Der Tennis-Club Rot-Weiß hat die Corona-Krise im Vergleich zu anderen Sportvereinen einigermaßen glimpflich überstanden. „Wir haben kaum Mitglieder verloren“, berichtete Hettwer. Derzeit seien 289 Menschen bei Rot-Weiß organisiert. „Das ist viel für einen Einspartenverein.“ Der Vorsitzende bedankte sich bei der Stadt Barsinghausen für die wirksame Unterstützung der Vereine im Zuge der Corona-Hilfspakete. „Das ist nicht in jeder Kommune so.“

Rot-Weiß habe die Pandemie letztlich zur Einführung einiger Neuerungen genutzt, „von denen wir auch nicht wieder abgehen werden“, wie Hettwer betonte. Als Beispiel nannte er die Möglichkeit zur Onlinebuchung der Tennisplätze.

Von Andreas Kannegießer