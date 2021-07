Kirchdorf

Viele Sportvereine aus Barsinghausen haben in der Coronakrise mit einem zum Teil erheblichen Mitgliederschwund zu kämpfen. Mehr als 900 Abmeldungen mussten die Vereine allein im Jahr 2020 hinnehmen. Nun will der Sportring gegensteuern und mit den ersten Sportentdeckertagen vom 29. August bis 11. September eine Plattform für Mitgliederwerbung organisieren. Der Sportring, Zusammenschluss und Interessenvertretung von derzeit 34 Vereinen aus der Deisterstadt, hat außerdem Karl-Heinz Neddermeier am Freitagabend in einer Mitgliederversammlung mit der Roland-Freitag-Medaille ausgezeichnet.

Wie ein großer Marktplatz

Alle sporttreibenden Vereine erhalten während der Entdeckertage zwei Wochen lang die Gelegenheit, sich mit ihren vielfältigen Angeboten zu präsentieren. Zum Auftakt richtet der Sportring am Sonntag, 29. August, eine große Eröffnung im Schulzentrum Am Spalterhals aus. „An diesem Tag zeigt sich hier die Sportwelt von Barsinghausen, wie auf einem großen Marktplatz mit Vorführungen und Informationen“, kündigte Sportring-Vorstandsmitglied Martin Wildhagen an.

Im Anschluss an den Eröffnungstag liegt es in der Hand der Vereine, auf ihren Sportanlagen mit eigenen Aktionen kräftig Werbung in eigener Sache zu betreiben – und neue Mitglieder für den Vereinssport zu begeistern. Jede Idee der Vereine sei willkommen, sowohl für den gemeinsamen Auftakt als auch für die gesamten Sportentdeckertage.

Bislang machen 18 Vereine mit

Bislang haben sich laut Wildhagen 18 von 34 Vereinen angemeldet. „Diese 18 Vereine stehen für 80 Prozent aller Vereinssportler in Barsinghausen. Unser Wunsch ist es aber, dass möglichst viele Vereine mitmachen und ein breites Spektrum repräsentieren“, erläuterte Wildhagen.

Nach der langen Coronapause will der Sportring nach Angaben von Vorstandsmitglieds Berthold Kuban die unterbrochene Arbeit am Sportentwicklungsplan für Barsinghausen wieder aufnehmen. „Wir wollen den eingeschlagenen Weg weitergehen und zunächst an der Bereisung unserer Vereine für eine Bestandsaufnahme anknüpfen“, sagte Kuban, Vorsitzender für den Bereich Sportpolitik.

Fit für die Zukunft

Der Sportentwicklungsplan solle insbesondere dazu beitragen, den Vereinssport für die Zukunft fit zu machen. In den vergangenen zehn Jahren verloren die Vereine laut Kuban etwa 3500 Mitglieder. Derzeit seien noch knapp über 8600 Mitglieder gelistet. Setze sich dieser Abwärtstrend fort, könnten viele Vereins insbesondere in den kleineren Ortschaften ihre Sportinfrastruktur nicht aufrechterhalten.

Der Sportring hat zum ersten Mal nach langer Coronapause wieder in Präsenz getagt. Auf dem Podium sitzt der Vorstand mit Nadin Quest (von links), Roland John, Martin Wildhagen, Karl-Heinz Tiemann, Berthold Kuban, Henning Theilmann, Gerd Köhler und Uwe Ingenhaag. Quelle: Frank Hermann

Bei den Vorstandswahlen wurden Kuban sowie die Vorstandsmitglieder Henning Theilmann (Integration und internationale Beziehungen) und Uwe Ingenhaag (Presse und Öffentlichkeitsarbeit) in ihren Ämtern bestätigt. Gerd Köhler wechselt vom Bereich Schule und Kooperation in die Zuständigkeit für das Ehrenamt und folgt dort auf Roland John, der auf eine Wiederwahl verzichtet. Neu in den Vorstand gewählt wurde Tanja Thillmann für Schule und Kooperation.

Neddermeier hat Spuren hinterlassen

Der Sportring hat Karl-Heinz Neddermeier am Freitagabend mit der Roland-Freitag-Medaille ausgezeichnet – und würdigt mit diesem Ehrenpreis dessen langjähriges Engagement für den Vereinssport und insbesondere für den Schwimmsport. Neddermeier ist Ehrenvorsitzender des Schwimmclubs Barsinghausen (SCB) und hat in diesem Verein sowie in vielen anderen Bereichen des Sports „deutliche Spuren hinterlassen“, wie Wolfgang Meier in seiner Laudatio betonte.

So gehört Neddermeier unter anderem zu den Gründungsmitgliedern des SCB-Fördervereins und des Trägervereins für das Lehrschwimmbecken. Er leitete bereits ab 1965 die ersten Schwimmkurse im Lehrschwimmbecken und war als Sportfunktionär auch auf Kreisebene aktiv.

Von der Ehrung sei er „überrascht und überwältigt“, sagte Karl-Heinz Neddermeier während der Sportringversammlung. Der Schwimmsport, liege ihm weiterhin sehr am Herzen. Daher wolle er künftig auch wieder Schwimmkurse leiten, wenn im Herbst seine kommunalpolitischen Mandate und Ämter enden. Neddermeier sitzt derzeit noch für die CDU im Rat der Stadt Barsinghausen und ist stellvertretender Bürgermeister.

Von Frank Hermann