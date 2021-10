Barsinghausen

Die Arbeit an einem Sportentwicklungsplan für die Stadt Barsinghausen erhält neue Dynamik. In der Corona-Krise war das Projekt lange Zeit auf Eis gelegt, nun nimmt der Sportring gemeinsam mit der Stadt und mit der Unterstützung von Experten den Faden wieder auf – mit einer Bereisung und anschließender Bewertung aller Sportanlagen im Stadtgebiet.

Prioritäten setzen

Ergebnisse aus der umfangreichen Analyse sollen in ein Sportstättenkataster einfließen, um auf dieser Datengrundlage künftige Investitionsentscheidungen treffen zu können. „In diesem Arbeitsschritt wollen wir den aktuellen Zustand der Sportanlagen beschreiben und daraus Handlungsempfehlungen für die kommenden Jahre ableiten“, sagt der Sportring-Vorsitzende Berthold Kuban. Es gehe darum, Prioritäten zu setzen: Was wollen wir an welchem Standort wie machen?

Vertreter des Sportrings, der Stadt und der Vereine sehen sich gemeinsam mit Sportwissenschaftlern und Planern die Anlage des TSV Kirchdorf an. Quelle: Frank Hermann

Der Sportring ist die Interessenvertretung von 34 angeschlossenen Vereinen in der Deisterstadt. Mit der fachkundigen Unterstützung von Sportwissenschaftler Arne Göring aus Göttingen sowie des Planungsbüros Planwerk aus Berlin erarbeitet der Sportring mit großem Aufwand ein Leitkonzept, um den Vereinssport für die Zukunft fit zu machen. „Unsere Vereine nehmen den gesellschaftlichen Wandel mit seinen Auswirkungen auf den Sport durchaus an. Aber klar ist auch, dass es unterschiedliche Strukturen und Voraussetzungen in den Vereinen gibt“, betont Kuban.

Nicht jeder Verein könne und wolle sich eine teure Infrastruktur für alle Bedürfnisse leisten. Wahrscheinlich werde es in einem Jahrzehnt auch nicht mehr alle 34 Sportvereine in der Stadt geben. Im Jahr 2020 ging die Zahl der Vereinsmitglieder von 9500 auf 8600 zurück. Dieser Trend wurde durch die Corona-Krise zusätzlich befeuert.

Dieser Besichtigungstour folgt eine zweite Anfang November. Quelle: Frank Hermann

Gefordert seien neue Ideen und Visionen, um den veränderten Ansprüchen der Sportler und Sportinteressierten gerecht zu werden. Sportwissenschaftler Göring und Planwerk-Geschäftsführer Heinz Tibbe regten bei der ersten Besichtigung zum Beispiel ein Sportparkkonzept mit freien Zugängen in bestimmte Bereiche an. Solche Sportparks könnten offene Angebote mit reinen Offerten ausschließlich für Vereinsmitglieder kombinieren.

Zweite Besichtigung folgt

Daher sei es wichtig, sich einen Überblick mit einer qualitativen Bewertung durch die Fachleute zu verschaffen – insbesondere im Hinblick auf den baulichen Zustand, die Auslastung, die Entwicklungsperspektiven sowie die gesundheitssportlichen und seniorengerechten Angebote. Nach einer ersten Besichtigungstour über zwei Tage am vergangenen Wochenende folgt eine zweite Besichtigung am Wochenende des 5. und 6. November. Dabei stehen erneut mehrere Vereinsanlagen, aber auch kommunale Sportstätten im Fokus.

Kuban geht davon aus, dass die Grundlagendaten aus der Sportstättenanalyse im Frühjahr 2022 vorliegen. Dann werden die Ergebnisse zunächst im Arbeitskreis Sportentwicklung präsentiert und danach der Politik zur Beratung in den Fachausschüssen und schließlich im Rat vorgelegt. „Unser Ziel war es immer, aus dem Entwicklungsplan auch konkrete Schritte für die folgenden Jahre abzuleiten. Auf keinen Fall soll der Plan einfach nur abgeheftet werden und in irgendwelchen Schubladen verschwinden“, erläutert der Sportring-Sprecher.

Von Frank Hermann