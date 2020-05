Barsinghausen

Wie gut, dass die Leiterin der Hauswirtschaft gelernte Schneiderin ist. Aus dem Raum „ Hannover“ in der Sportschule des Niedersächsischen Fußballverbandes (NFV) – dort, wo sonst angehende Trainer aus dem ganzen Bundesland die Schulbank drücken – ist wegen der Corona-Pandemie kurzerhand eine Nähstube geworden. Eva Bohrsen ist seitdem „die Mutter der Kompanie“, sagt NFV-Direktor Jan Baßler. Knapp 1200 Gesichtsmasken aus Stoff hat ihr Team bereits für den guten Zweck produziert.

„Jeder Trainer aus Niedersachsen kennt diesen Raum von innen“, sagt Baßler. Wo vor der Pandemie Taktik, Spielformen und Regeln gebüffelt wurden, herrscht nun ein anderes Bild. Das wird von vier Nähmaschinen bestimmt, an denen an sieben Tagen in der Woche gearbeitet wird.

Auch Niedersachsens Minister für Inneres und Sport, Boris Pistorius, hat bereits in der Werkstatt vorbeigeschaut. Der Verband sende mit seiner Aktion, die auf Initiative des NFV-Präsidiums um Günter Distelrath entstanden sei, ein wichtiges Signal, sage Pistorius. „Ich bin froh über diese Einsatzbereitschaft, besser könnte der Sportsgeist gar nicht zum Ausdruck kommen.“

NFV-Mitarbeiterin Inga Schwikowski arbeitet in der Nähwerkstatt mit. Quelle: NFV

Laute Musik im Raum „ Hannover “

Man habe relativ frühzeitig erkannt, dass die Maskenpflicht auch in Deutschland eingeführt werden würde, berichtet Baßler. Schon weit vor dem 29. April – seitdem sind die Masken beim Einkaufen, Arztbesuch oder beim Busfahren verpflichtend – hat in Barsinghausen die Produktion begonnen. „Du kannst die Sportschule ja auch nicht zwei Monate lang grundreinigen“, sagt Baßler, der auch Geschäftsführer der NFV GmbH ist.

Immer, wenn es die Zeit zulasse, werde Bohrsen unterstützt. „Dass Eva gelernte Schneiderin ist, ist natürlich ein glücklicher Umstand“, meint Baßler. Die Musik im Raum „ Hannover“ sei relativ laut, der Spaß komme also nicht zu kurz. „Und mit jedem Tag geht die Produktion natürlich schneller vonstatten.“

Masken werden aus Bettlaken hergestellt

Sechs Stationen haben die rund 25 NFV-Mitarbeiter der Sportschule, die vor der Corona-Pandemie in der Kantine, der Reinigung, im Büro oder der Hauswirtschaft der Sportschule ihrer Arbeit nachgegangen sind, eingerichtet. An einer wird genäht, an einer anderen der Draht eingearbeitet, damit die Masken nicht von der Nase rutschen.

Die Stoffe stammen unter anderem aus Bettlaken der Sportschule, die normalerweise bis zu 100 Personen Platz bietet und die beispielsweise 2018 mehr als 18.500 Übernachtungen verzeichnet hat. Außerdem werden Stoffe auch privat gespendet.

Geschickte Schneiderin: Elisabeth Schäfer stellt eine Gesichtsmaske aus Stoff her. Quelle: NFV

Die Gesichtsmasken werden interessierten Vereinen des NFV, dem Sport im allgemeinen, aber auch sozialen Einrichtungen unentgeltlich zur Verfügung gestellt. „Wir wollen insbesondere den Sport auf dem Weg zurück in die Normalität unterstützen“, sagt NFV-Präsident Distelrath. Der SC Rot-Weiß Volkmarode ( Braunschweig) war der erste Verein, der Masken angefragt habe – und mit Sicherheit nicht der letzte. Eva Bohrsen und ihrem Team sei Dank.

Von Christoph Hage