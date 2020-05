Barsinghausen

Bei vielen Sportvereinen herrscht noch immer Unsicherheit, wie bei der Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs der Infektionsschutz am besten gewährleistet werden kann. Zu den oft gestellten Fragen gehört auch jene, wie Sportler integriert werden können, die einer Risikogruppe angehören. Die Barsinghäuser Stadtverwaltung hat die Unsicherheiten zum Anlass genommen, einen sogenannten Rahmenhygieneplan zu erarbeiten. Der achtseitige Plan, der auch auf der städtischen Homepage einsehbar ist, soll den Vereinen bei den wichtigsten Fragen eine Orientierung bieten.

„Der Rahmenhygieneplan ist dabei nicht als Vorschrift seitens der Stadt zu verstehen“, sagt der Erste Stadtrat Thomas Wolf. Die Verwaltung wolle den Vereinen vielmehr eine Hilfestellung geben und sozusagen einen Baukasten liefern, aus dem sie sich für ihre Bedürfnisse bedienen könnten. Die aktuelle Landesverordnung zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem Coronavirus benenne zwar die generell geltenden Regeln. Dennoch bleiben aus Sicht der Verwaltung zahlreiche Fragen offen, die vor allem deren Umsetzung betreffen.

Duschen dürfen noch nicht benutzt werden

Den neuen Rahmenhygieneplan hat die Verwaltung binnen weniger Tage entwickelt. „Wir haben dabei in erster Linie auf die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts zurückgegriffen“, erläutert Sportamtsleiterin Nadin Quest. Allerdings müsse jeder Verein nun seine Anlage individuell betrachten und auch die jeweiligen sportspezifischen Vorgaben der einzelnen Sportverbände hinzuziehen.

Grundsätzlich gilt, dass Sportler und andere Personen ständig einen Abstand von zwei Metern untereinander einzuhalten haben. Auch Geräteräume und andere Lagerräume dürfen nur unter Einhaltung des Mindestabstandes betreten werden. Die Nutzung von Duschen und Umkleideeinrichtungen sei ebenso wie die Nutzung aller Gesellschafts- und Gemeinschaftsräume untersagt, betont die Verwaltung. Davon nicht betroffen sind die Toiletten, dort müsse aber auf eine besonders gründliche Reinigung geachtet werden. Wettbewerbe und Veranstaltungen dürfen derzeit nicht stattfinden, wie auch der Rahmenplan nochmals festlegt.

Fahrgemeinschaften sind nicht erlaubt

„Abstand halten und eine gründliche Handhygiene sind auch im Sport die Grundlage, um eine weitere Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern“, sagt der Erste Stadtrat. Das bedeute aber auch, dass für die Anreise zu Sportanlagen keine Fahrgemeinschaften gebildet werden dürften. „Wir empfehlen zudem, den Trainingsplan zu entzerren und eine Wegeführung auf der Sportanlage einzurichten, die möglichst viele Kontaktmöglichkeiten zwischen den Aktiven unterbindet“, ergänzt Wolf.

Für die Gesundheitsbehörden ist es im Fall einer Corona-Infektion wichtig, die Infektionsketten nachvollziehen zu können. Daher sollten die Sportvereine Namen, Adresse und Telefonnummer derjenigen, die am Training teilnehmen, dokumentieren. Wichtig sei auch, dass die Trainer- und Übungsleiterteams über alle individuellen Maßnahmen des Vereins informiert würden und diese Belehrung auch schriftlich bestätigen, empfiehlt Amtsleiterin Nadin Quest.

„Die Einschränkungen sind gewiss gewöhnungsbedürftig“, sagt Wolf. „Doch nur so können wir das Virus in den Griff bekommen.“ Generell freue er sich aber über die Möglichkeit, wieder Sport im Freien auf den Barsinghäuser Sportanlagen treiben zu können. Die Verwaltung hat angekündigt, dass der eigene Rahmenhygieneplan sofort ergänzt werden soll, sobald es weitere Vorgaben oder Empfehlungen für die Öffnung von Frei- oder Hallenbädern sowie den Start des Trainingsbetriebs in den Hallen gibt.

Von Andreas Kannegießer