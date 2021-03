Barsinghausen

Der Treppenaufgang beim TSV Barsinghausen, der hochführt von den Umkleiden auf die Sportheim-Terrasse und zu den Fußballplätzen, ist marode und muss saniert werden. Knapp 25.000 Euro muss der Verein dafür aufbringen. Die bröckelige alte Betontreppe soll abgerissen und durch eine neue, einläufige Stahltreppe ohne Zwischenpodest ersetzt werden. Nach der Zuschusszusage vom Regionssportbund könne es jetzt im Frühjahr mit den Arbeiten losgehen, sagt der TSV-Vorsitzende Klaus-Jürgen Dallmann.

69 Projekte werden gefördert

Der TSV Barsinghausen ist einer von sechs Barsinghäuser Vereinen, die eine Finanzspritze vom Regionssportbund bewilligt bekommen haben. Im Jahr 2021 fördert er 69 Projekte aus der gesamten Region Hannover mit insgesamt 447.378 Euro. Wie viel Geld welcher Verein bekommt, erfahren die Vereine diese Woche in zwei Onlinefeierstunden. Im Idealfall sind es 30 Prozent der förderfähigen Kosten.

Neuer Zaun, neue Laufbahn

Der TSV Egestorf will für gut 18.311 Euro seine Laufbahn sanieren. Der TSV Groß Munzel hat einen Zuschuss für einen neuen Zaun zwischen dem B-Platz und den vier Tennisplätzen beantragt: Insgesamt 40.186 Euro soll die neue Anlage samt Zuwegung kosten. Der VSV Hohenbostel will für 17.567 Euro die Entwässerung des A-Platzes und die Sprunggruben generalüberholen. Noch einmal 19.950 Euro sind für die Sanierung der Laufbahn neben dem A-Platz veranschlagt.

Neue LED-Technik, neue Umkleide

Der TSV Kirchdorf will für etwa 13.163 Euro den Umkleide- und Duschtrakt erneuern. Außerdem plant der Verein, für 43.075 Euro seine Flutlichtanlage auf LED-Beleuchtung auf dem Kunstrasenplatz, an der Laufbahn und an den Wegen umzurüsten. Der TSV Bantorf hat 33.117 Euro für die Umrüstung auf LED-Technik veranschlagt.

Zurück zum TSV Barsinghausen: Vor zwei Jahren hatte der Verein bereits seine Umkleiden und Duschen saniert. Die alte TSV-Hütte am Waldstadion wurde gerade in einen Kindergarten umgebaut. Der Kita-Betrieb soll am 1. April starten. Noch eine Neuigkeit: Die Gymnastikhalle des TSV Barsinghausen bekommt eine neue Filter- und Lüftungsanlage – wegen Corona, sagt Vereinschef Dallmann. Das Gerät könne auch Viren herausfiltern und werde diese Woche eingebaut.

Das ist der Regionssportbund Der Regionssportbund Hannover (RSB) ist der Zusammenschluss aller in der Region Hannover (außer Hannover) ansässigen Sportvereine, die Mitglied im Landessportbund sind. Der RSB vertritt 666 Vereine mit 178.976 Mitgliedern und rund 2500 Übungsleitern. Hauptaufgabe ist die Unterstützung der Vereine in rechtlichen, sportlichen, ausbilderischen und organisatorischen Fragen. Eine Aufgabe des RSB besteht darin, Zuschüsse für den Erhalt der Sportstätten zu verteilen. Dafür gibt es beim Land Fördertöpfe. Der RSB sammelt die Anträge der Vereine und prüft sie. Über einen Teil der Projekte wird direkt im Innenministerium entschieden, ein anderer Teil liegt beim Landes- und Regionssportbund. Ist über die Anträge entschieden, stellt der RSB die Bewilligungsbescheide aus. 2021 werden 69 Projekte gefördert. Das Investitionsvolumen liegt zusammen bei fast 4,5 Millionen Euro.

Von Jennifer Krebs