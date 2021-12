Barsinghausen

Nach einer Häufung ähnlicher Taten in Ronnenberg ist es am Sonnabend gegen 2.25 Uhr an der Heinrich-Benne-Straße ebenfalls zur Sprengung eines Briefkastens mittels eines vermutlich nicht zugelassenen Silvesterknallkörpers, eines sogenannten Polenböllers, gekommen. Durch die Druckentwicklung in dem freistehenden Briefkasten wurde dieser vollständig zerstört. Weiterhin kam es zu einem leichten Schaden an der Außenfassade des Nachbarhauses. Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Barsinghausen unter Telefon (05105) 5230 zu melden.

Von Uwe Kranz