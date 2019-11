Der Grünen-Ortsverband Barsinghausen wurde am 20. November 1979 gegründet und gehört damit zu den ältesten Ortsverbänden der Partei in ganz Niedersachsen. Ihr 40-jähriges Bestehen haben die Barsinghäuser Grünen am Freitagabend mit Mitgliedern, Freunden und Gästen im Marien-Gemeindesaal gefeiert.