Barsinghausen

Regeln müssen manchmal aktualisiert und neu gefasst werden, weil sie nicht mehr die Realität abbilden oder überholt sind. Eine Neufassung wird nun auch der städtischen Spielplatzsatzung zuteil.

Im Sozialausschuss stellte Björn Wende, Leiter des Jugendpflegeamts, den Mitgliedern die Änderungen vor. Die bestehenden Regelungen seien teils realitätsfern, begründete Wende. Zudem widersprechen einige sogar städtischen Interessen.

Mit 18 Jahren und Musik auf den Spielplatz

So war laut Satzung bei „Spielplätzen oder Spielwiesen“ die Nutzung bisher beschränkt auf Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 14. Lebensjahr. Zukünftig sollen auch Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr die Nutzung erlaubt sein. Sicherlich eine berechtigte Änderung, da schon immer auch ältere Jugendliche Spielplätze nutzten, um sich zu treffen. Und gerade in Zeiten von Lockdowns muss man sich fragen, wo Jugendliche sich denn sonst treffen sollten, wenn nicht auf öffentlichen Anlagen unter freiem Himmel.

Ein Relikt aus dem 20. Jahrhundert ist die Regelung, dass Kinder und Jugendliche die Minirampe auf Klein Basche nur befahren dürfen, wenn eine erwachsene Person sie dabei beaufsichtigt. Quelle: Jörg Rocktäschl (Archiv)

Doch gibt es für diese Altersfreigabe noch einen weiteren Grund. „Ansonsten wäre dem Hauptklientel unserer Jugendeinrichtungen – etwa auf dem Abenteuerspielplatz Klein Basche und dem Jugendtreff Goetheschule – der Zutritt verboten“, erklärte Wende.

Laut Satzung war auf den Spielplätzen „das Abspielen von Radios oder Tonträgern ohne Kopfhörer“ untersagt. Auch diese Regelung soll in einer neuen Fassung so nicht mehr auftauchen. Mittlerweile habe jeder Jugendliche ein Mobiltelefon, das Musik abspielen könne. Und solange das Abspielen von Musik nicht in Lärmbelästigung gipfele, müsse es auch nicht verboten sein, ist der Amtsleiter überzeugt. „Wir können das ohnehin gar nicht alles kontrollieren“, gab Wende zu bedenken.

Lautes Spielen – auch während der Mittagsruhe

Über vermeintliche Lärmbelästigung hätten, laut Wende, Anlieger von Spielplätzen bereits öfter geklagt – und dabei die in der städtischen Straßen- und Umweltordnung behandelten Mittagsruhe falsch interpretiert. Die Ruhezeiten können laut der Straßen- und Umweltordnung nur durch die Nutzung von lärmverursachenden motorbetriebenen Geräten gestört werden. Der „Lärm“ von spielenden Kindern ist hingegen auch während der Ruhezeit – in Barsinghausen werktags von 13 bis 15 Uhr – zulässig. Passus auf den an den Spielplätzen aufgestellten Schildern, die auf die Mittagsruhe hinweisen, seien missverständlich formuliert und würden geändert, sagte Wende. In der neuen Spielplatzsatzung werde bezüglich der Spielplatznutzung die Mittagspause somit aufgehoben, was die Öffnungszeiten verlängere – durchgängig von 8 bis 20 Uhr.

Ohne Begleitperson auf die Rampe

Gänzlich aufgehoben werden soll die Satzung zur Benutzung der Minirampe auf Klein Basche. Die Satzung stammt noch aus dem Jahr 1990 und war bereits damals realitätsfern. Sie besagt, dass die Skate- und BMX-Rampe nur unter Beaufsichtigung einer erwachsenen Person befahren werden dürfe.

Das Amt für Jugendpflege will nach dem Änderungsbeschluss die Beschilderung aktualisieren und zusätzlich Piktogramme aufstellen, die auch von Menschen zu verstehen sind, die der deutschen Sprache nicht oder nur wenig mächtig sind.

Von Mirko Haendel