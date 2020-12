Barsinghausen

Die Entscheidung des Landes, Krippen und Kindergärten weiter offen zu halten, sorgt im Rathaus in Barsinghausen für Kritik. „Für mich ist es nicht nachzuvollziehen, bei den Kindertagesstätten auf reine Appelle an die Eltern zu setzen, wenn in anderen Bereichen so harte Einschnitte vorgenommen werden“, sagt Barsinghausens Bürgermeister Marc Lahmann. Aus seiner Sicht steht dies im Widerspruch zu den am Sonntag von Bundeskanzlerin Angela Merkel vorgestellten Zielen, die Ausbreitung des Coronavirus durch Kontaktbeschränkungen zu bremsen.

„Die Lage ist sehr verworren“

„Die Lage ist derzeit sehr verworren“, meint auch Barsinghausens Erster Stadtrat Thomas Wolf. Auch er kritisiert: Während die Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten vereinbart hatte, dass die Kitas geschlossen werden, habe das Kultusministerium in Niedersachsen per Pressemitteilung verkündet, dass die Kitas offen bleiben. „Das verwirrt auch uns als verantwortliche Träger“, so Wolf.

Stadt appelliert an die Eltern

Gleichwohl bittet die Stadtverwaltung vor dem Hintergrund, dass soziale Kontakte massiv reduziert werden sollen, alle Eltern von Krippen- und Kindergartenkindern darum, ihre Jungen und Mädchen von Mittwoch an nicht mehr in die Einrichtungen zu bringen, soweit das irgendwie möglich sei. Sobald die neue Corona-Verordnung vom Land vorliege, und damit rechnet die Stadt im Laufe des Dienstags, sollen die Familien umgehend informiert werden.

