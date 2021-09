Barsinghausen

Barsinghausen bekommt für die Belebung und Unterstützung seiner Innenstadt 755.000 Euro aus dem Fördertopf des Landesprogramms „Perspektive Innenstadt“. Die Kommune hatte den Förderantrag, der nun positiv beschieden wurde, kurz vor Ende der Einreichungsfrist im Juli dieses Jahres beim Niedersächsischen Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung gestellt. Das Sofortprogramm hat ein Gesamtvolumen von 117 Millionen Euro, die sich aus einer EU-Aufbauhilfe speisen,. Damit sollen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie gelindert werden.

Antrag auf Prüfung von CDU und FDP

Die Barsinghäuser Innenstadt ist bereits seit Jahren nicht mehr so attraktiv, wie sie einst war, heißt es sowohl von Geschäftsleuten wie Besuchern. Die Corona-Krise hat die Probleme noch verschärft und den Leerstand vergrößert. Die CDU/FDP-Gruppe hat im Juni im Barsinghäuser Rat einen Antrag eingereicht, die Teilnahme an dem Förderprogramm zu prüfen, um kurzfristig neue Projekte in der City anzuschieben.

Förderung auch für Gehrden und Wennigsen

Der Rat hatte dem Antrag im Juli zugestimmt, der positive Bescheid vom Amt für regionale Landesentwicklung wurde Anfang dieser Woche bekanntgegeben. Barsinghausens Nachbarkommunen Gehrden und Wennigsen erhalten ebenfalls eine Summe aus dem Fördertopf, die nach Größe der Einwohnerzahl gestaffelt ist. Beide Kommunen können jeweils 345.000 Euro in die Förderung ihrer Innenstädte investieren.

Die Landesregierung unterstützt die Kommunen mit dem Programm „Perspektive Innenstadt“ unter anderem bei gemeinsamen, unternehmensübergreifenden Onlineauftritten im Einzelhandel, sie fördert innerstädtische Freizeit- und Tourismusangebote sowie Kulturprojekte, die Digitalisierung von touristischen Angeboten, wie digitale oder virtuelle Stadtführungen, Web- und App-basierte Lösungen wie zum Beispiel Anruf-Sammeltaxis oder per App bestellbare Kleinbusfahrten und Mitfahrgelegenheiten.

Projektende im März 2023

Der Bauausschussvorsitzende Gerald Schroth (CDU) hatte im Sommer den Vorschlag gemacht, dass die Stadt mit den Fördergeldern leer stehende Ladenlokale anmieten und günstig an Start-up-Unternehmen weitervermieten könnte, um dem Leerstand zu begegnen. Der Vorsitzende des Stadtmarketingvereins Hendrik Mordfeld hat bereits angekündigt, dass man dabei helfen werde, kurzfristig Ideen zu entwickeln.

Allzu lange darf die Ideenfindung allerdings auch nicht dauern. Die mithilfe des Programms angeschobenen Projekte müssen bis März 2023 abgeschlossen sein.

Von Mirko Haendel