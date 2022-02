Barsinghausen

Die Stadt Barsinghausen bereitet sich auf die Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine vor. Um schnellstmöglich Hilfe zu eruieren, hat Bürgermeister Henning Schünhof am Montag den Verwaltungsvorstand einberufen, zu dem unter anderem Baudezernent Ingo Ellerkamp und Kämmerer Stefan Müller gehören. Bis auf Weiteres wird man sich im Rathaus nun in dieser Runde jeden Tag zusammensetzen, um aktuell das Wichtigste zum Ukraine-Konflikt zu besprechen. Dazu gehört unter anderem die kurzfristige Unterbringung von Geflüchteten, aber auch die Koordinierung von Hilfsangeboten sowie Spenden aus der Barsinghäuser Bevölkerung. 

Die Stadt steht seit Tagen in engem Kontakt mit seinem Partnerschaftsverein und Lilli Bischoff von der Kinderhilfe Ukraine. Die Stadt Barsinghausen hat vier Partnerstädte: Mont-Saint-Aignan in Frankreich, Wurzen in Sachsen, Brzeg Dolny in Polen und Kovel in der West-Ukraine. Mit dem Bürgermeister aus Kovel gab es am Montagnachmittag eine Videokonferenz, um zu hören, was die Menschen dort nun am meisten brauchen.

Videokonferenz mit dem Bürgermeister aus Kovel. Quelle: Stadt Barsinghausen

„Über den Europaverein haben wir erfahren, dass in Brzeg Dolny die ersten Flüchtlinge bereits da sind“, sagt Stadtsprecher Benjamin Schrader. Sobald die rechtlichen Fragen geklärt seien, könnten die konkreten Planungen losgehen, für den Fall, dass in den nächsten Tagen die ersten Menschen aus der Ukraine in Barsinghausen ankommen. In den Flüchtlingsheimen in Barsinghausen wären aktuell noch 27 Plätze frei.

Bei der Stadt sind bereits mehrere Hilfeangebote von Barsinghäuserinnen und Barsinghäusern eingegangen, die Wohnraum zur Verfügung zu stellen oder auf eine andere Art helfen wollen. Um diese besser koordinieren zu können, hat die Verwaltung eine zentrale E-Mail-Adresse eingerichtet, an die sich Bürgerinnen und Bürger wenden können, wenn sie Hilfsangebote unterbreiten möchten. Sie lautet: ukraine-hilfe@stadt-barsinghausen.de.

Von Jennifer Krebs