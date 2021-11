Barsinghausen

Die Stadtverwaltung hat vor wenigen Tagen ein Buch mit dem Titel „Kinder im Alltag spielerisch fördern – Freizeittipps und Rezepte für Familien“ herausgebracht. Es enthält rund 80 Ideen zum Spielen, Basteln und Kochen, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der städtischen Kinderbetreuungseinrichtungen während der Wochen der Lockdowns entwickelten.

Online ein großer Erfolg

Wer hätte gedacht, dass das, was die Mitarbeitenden aus den städtischen Krippen und Kindergärten während der schweren Wochen der verschiedenen Lockdowns entwickelten, als die Kinder ihre Einrichtungen teils gar nicht oder nur in kleinen Notbetreuungsgruppen besuchen durften, so ein großer Erfolg werden würde? Über mehrere Wochen hinweg hatten die Kolleginnen und Kollegen täglich eine Anleitung zum Basteln, Spielen oder auch Experimentieren auf der städtischen Homepage veröffentlicht. So konnten die Daheimgebliebenen zu Hause Reim- und Wortübungen machen, Bewegungsspiele ausprobieren oder nach Anleitung leichte Rezepte nachkochen und -backen.

Die Resonanz überraschte sie positiv, denn der Bereich der Homepage mit den Anleitungen entwickelte sich schnell zu einem der beliebtesten im Onlineangebot der Stadt, zeigte hohe Zugriffszahlen. „Mittlerweile haben wir knapp 11.000 Aufrufe gezählt“, sagt Reich. „Über die Homepage und die sozialen Netzwerke sowie in persönlichen Gesprächen mit den Eltern haben wir zudem immer wieder Lob für dieses Projekt bekommen“, ergänzt der Amtsleiter.

91 ansprechend gestaltete Seiten

Irgendwann sei ihr klar geworden, dass diese bunte Sammlung an Anleitungen, die in den Kitas angeboten wird, nicht verloren gehen dürfe, sagt Antje Baumgarten, Qualitätsmanagerin im Kinderbetreuungsamt. Gemeinsam mit Stadtsprecher Benjamin Schrader machte sie sich daran, die digitale Sammlung zu einem Buch zu machen. „Als wir von den Kolleginnen und Kollegen aus dem Hort an der Wilhelm-Stedler-Schule die Lieblingsrezepte der dort betreuten Mädchen und Jungen bekommen haben, war uns schnell klar, dass auch diese Vorschläge in das Buch gehören“, erinnert sich Schrader. Dazu kommen zudem einige online noch nicht veröffentlichte Anleitungen, sodass der Umfang des Buches auf 91 bunte und optisch wie sprachlich ansprechend gestaltete Seiten angewachsen ist.

Laut Baumgarten eignen sich die Spiele, Experimente und Lieder für Jungen und Mädchen im Alter von zwei bis neun Jahren.

Auch Azubis erhalten das Buch

„Es ist ein Querschnitt der Arbeit, die unsere Erzieherinnen und Erzieher in den Einrichtungen täglich machen“, erklärt Reich. Da habe die Idee nahe gelegen, das Buch auch zu einem Element des Mentoring-Programms für die Auszubildenden in den städtischen Einrichtungen zu machen. Ziel des Programms ist es, den Nachwuchskräften mithilfe enger Betreuung sowie einer besseren Bezahlung die Anstellung in den städtischen Einrichtungen schmackhaft zu machen und sie so über die Ausbildung hinaus an sich zu binden. „Wir wollen den Auszubildenden, die in unseren Einrichtungen ihre Berufspraktika absolvieren, diese Sammlung zum Einstand schenken, damit sie bereits beim Start ins Berufsleben einen großen Fundus an Anregungen haben“, erklärt Bürgermeister Henning Schünhof. „Wir hoffen, dass wir mithilfe dieses und anderer Bausteine die jungen Kolleginnen und Kollegen von der Stadt als Arbeitgeber überzeugen können, damit sie über die Ausbildung hinaus bei uns bleiben.“

Schünhof lobt das Buch auch als Produkt „von der Basis für die Basis“ – sozusagen von den Mitarbeitenden für die Mitarbeitenden. Und es sei zugleich für die Eltern und Kinder – wenn auch „natürlich kein Ersatz für die Arbeit in den Einrichtungen“, so doch aufgrund der leicht verständlichen Anleitungen, für deren Umsetzung man keinen großen Aufwand betreiben müsse, „eine tolle Ergänzung“, wie der Verwaltungschef betont.

Und wer weiß, ob nicht demnächst dieses Angebot wieder verstärkt nachgefragt wird ...

Ab sofort erhältlich

Das Buch gibt es ab sofort beim Kinderbetreuungsamt zu kaufen und kostet 2 Euro. Haben Eltern Anspruch auf Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT), erhalten sie das Exemplar kostenlos. Bestellungen nimmt Claudius Reich, Leiter des Kinderbetreuungsamts, telefonisch unter der Nummer (05105) 7742267 oder per E-Mail an claudius.reich@stadt-barsinghausen.de entgegen.

